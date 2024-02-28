悼念二二八 侯友宜籲：和平向前行
二二八和平紀念日77周年，新北市政府今天在三重228和平紀念公園舉辦紀念活動，市長侯友宜到場向228亡者獻花及默哀，表達追思、悼念與敬意，並逐一向受難者家屬致意，同時呼籲國人共同反思歷史、汲取教訓，和平向前行。
新北市二二八總會理事長洪顯詔說，歷史一定要翻過去，否則就是原地踏步，翻過去不是忘記，而是要銘記在心，不然就會歷史重演。
今天的追思活動共有近80位受難家屬出席，包括新北市二二八總會理事長洪顯詔、受難者林義吉長子，高齡87歲的林國泰，及受難者王瑞國遺孀，96歲的周金桂，還有家屬帶著小孩共同與會，希望孩子們記住此段歷史，學習面對未來，讓國家越走越好；另新北市議員王威元、李余典也都到場致意。
侯友宜表示，二二八事件是台灣歷史的沉痛回憶，這段77年前的歷史血淚不能被遺忘，更不能重演，唯有反思歷史、汲取教訓，放下族群的對立及衝突，並透過教育讓不同族群瞭解愛與和平的重要性，學會包容彼此，才能為台灣營造一個更加團結、穩定的社會。
林國泰憶及當年父親到新莊修理農具，回程路上無端被軍隊攻擊，不但手腳被反綁，身體背部也被步槍穿刺數下，丢入淡水河，憑水性不錯，漂游岸邊才倖免於難，後長期卧病，享年50歲。父親的傷痕至今歷歷在目，林國泰特地前來追思父親，也向過去無辜的犧牲者表達深切哀悼。
洪顯詔說，他今年80歲，父親在他2歲那一年被帶走，至今還沒有回家，因為前人的犧牲，才有今天的繁榮，這段歷史大家如果不去反省還在鬥爭、無謂消耗，都是白費先人的努力。
受難者王瑞國遺孀周金桂在晚輩攙扶下來到會場，談及往事，先生王瑞國戒嚴期間外出被軍警逮捕，關押刑求後釋放，因延誤醫治造成終身傷痛，65歲過世。周金桂希望各界能記住這段歷史，不要讓社會再受傷。
新北市民政局表示，市府於2014年即協助二二八受難者家屬成立新北市二二八總會，近年幾位耆老辭世，目前有90位會員，每年都會透過 228 紀念活動及史實研討會互相關心慰問。感謝新北市二二八總會自成立至今的努力，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出。
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