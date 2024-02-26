滬街樂元宵 提燈夜遊淡水老街道體驗古早文化

上週六是一年一度的元宵節，不少民眾都參加了慶元宵的活動，不過在淡水的重建街道，也有一群大手攜小手，民眾齊聚準備要來提燈籠，走老街，而這條老街則是淡水最古老的街道-重建街，由滬街樂元宵志工團、淡水紅樓，共同發起的滬街樂元宵提燈、點亮重建街活動，今年則是邁入第12年，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

主辦單位程許忠表示，元宵節在早期大家小時候都會提著燈籠，在大街小巷當中穿梭遊走，而這也是在地居民過去的點點回憶，因此為了在這條老街上重現早期的景像，每年元宵都會舉辦提燈活動，而今年主題燈籠就是家庭燈，將燈籠貼上家庭照片，成為團圓最溫暖的回憶，而今年也要與淡江大學USR合作，來開班讓民眾一起體驗參與。

大家提著自製的燈籠，在導覽解說下，一同感受重建街的歷史文化。現場市議員陳偉杰以及市議員鄭宇恩也還有淡水區長巫宗仁也到場提大家一起走巷弄，路線從重建街戀愛巷開始到附近的清水街，龍山寺、最後到紅樓集合吃湯圓，透過沿路的解說，也讓大家留下元宵節難忘的回憶。