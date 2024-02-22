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觀音山風景區成「豪華農舍區」 地方憂土石流危機 新北拆14處新增違建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
違建屋主若未在限期內自拆，將由拆除大隊直接拆除。圖／新北市工務局提供
違建屋主若未在限期內自拆，將由拆除大隊直接拆除。圖／新北市工務局提供

新北市八里區觀音山遠眺淡水出海口、風景宜人，但此處為「林口特定區第二種風景保護區」，內藏許多豪宅違建，宛如「豪華農舍區」。新北市工務局接獲民眾陳情，近來已通知違建屋主拆除，或由拆除大隊強制拆除共14件新違建案。

林口特定區第二種風景保護區可興建農舍，但此區域內建物須通過農業局水土保持審查及城鄉局都市計畫核定，許多豪華農舍擴大使用面積或未通過水保計畫直接興建，因此被視為違建。

當地民眾擔心過度開發恐引發土石流災情，近年持續向新北市府檢舉，經工務局現場稽查發現，該區多屬2009年前既存違建，目前受理陳情37筆地號土地、共有21件違建，其中14件新違建都已拆除完畢，剩餘都是既存違建。

拆除大隊表示，經查該區多屬既存違建，其中14案新違建已經拆除結案，若有新違建產生將即報即拆不得寬容。另對於水土保持部分，農業局已於今年1月會同城鄉局、工務局等相關單位逐筆清查是否有違規情形，已認定無新增違反水保建物，若經認定有違反土管法令，經限期改善仍不合規定者，拆除大隊將配合拆除。

農舍 違建

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