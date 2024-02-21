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新北測速桿王 去年拍8576張 進帳千萬

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市通往雙溪及十分老街的台2丙線上的測速照相桿，是去年新北測速桿冠軍。圖／新北市交通大隊提供
新北市通往雙溪及十分老街的台2丙線上的測速照相桿，是去年新北測速桿冠軍。圖／新北市交通大隊提供

新北市境內有262支測速照相桿，去年拍13萬9773件超速罰單，為市庫進帳1億6千餘萬元，罰單量、總金額比前一年略有下降。最強取締照相桿也有洗牌，新北市通往雙溪及十分老街的台2丙線，其中一段道路平坦筆直，限速60公里，設在該處的測速照相桿去年拍下8576件超速，罰金至少1020萬元，成為2023年新北測速桿取締冠軍。2022的第一名變成2023的第二名，石門台2線以8413張居次、第3名是五股區疏洪一路。

以每張超速罰單至少1200元起跳，第一名台2丙線17公里測速桿開出8576件，罰金入帳逾1020萬元，其次依序為石門區台2線27.5公里開出8413張、五股區疏洪一路往蘆洲方向開出5027張、八里台15線中山路3段383號前開出4136張、新莊區中正路757號前開出4132張。

第6名之後依序為蘆洲區環堤大道與永樂街口開出3927張、三峽大埔路台7乙線1.97公里處開出3677張、新店區環河路168號前開出3564張、萬里區台2線47.1公里萬里隧道出口處開出3122張、三峽區安坑路40號前開出3101張。

駕駛林姓男子表示，測速照相用意在避免超速釀禍，筆直道路速限過低也會影響車流，公部門在設置測速照相設備時，也應考慮速限是否符合道路現況。

新北市交通大隊說，設置測速照相桿等執法設備目的是提醒駕駛應依照速限行駛，並非以取締為目的。今年將持續滾動式分析易肇事地點及原因，調整相關設備設置地點。另，新制針對嚴重超速行為，最高可罰3萬6千元、記違規3點、扣牌6個月，代價頗大。

測速 罰單

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