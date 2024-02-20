新北測速桿王出爐 年拍8500張總罰金破千萬

新北市境內共有262支測速照相桿，去年拍下13萬9773件超速罰單，為市庫進帳1億6千餘萬元，罰單量、總金額比前一年略有下降。最強取締照相桿也有洗牌，新北市通往雙溪及十分老街的台2丙線，其中一段道路平坦筆直，限速60公里，設在該處的測速照相桿去年拍下8576件超速，罰金至少1020萬元，成為2023年新北測速桿取締冠軍。

新北市2023年共設置有262支測速照相桿，總計開出13萬9773件超速，總罰金達1億6千萬餘元，較2022年開出18萬件罰單，總計裁罰金額約2億元略有下降。而2022年開出1萬1562張罰單的冠軍石門區台2線27.5公里測速桿，2023年僅開出8413張罰單，被雙溪區台2丙線17公里處往雙溪方向測速桿開出8576件擠下冠軍寶座。

以每張超速罰單至少1200元起跳，第一名台2丙線17公里測速桿共開出8576件、1020萬元罰金，其次依序為石門區台2線27.5公里開出8413張、五股區疏洪一路往蘆洲方向開出5027張、八里台15線中山路3段383號前開出4136張、新莊區中正路757號前開出4132張。

第6名依序為蘆洲區環堤大道與永樂街口開出3927張、三峽大埔路台7乙線1.97公里處開出3677張、新店區環河路168號前開出3564張、萬里區台2線47.1公里萬里隧道出口處開出3122張、三峽區安坑路40號前開出3101張。以上位居前十名。

林姓駕駛表示，測速照相用意在避免超速釀禍，但筆直大路速限過低也會影響車流，政府在設置測速照相時，也應考慮速限是否符合道路現況。