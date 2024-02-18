聽新聞
test
0:00 / 0:00

北投焚化廠游泳館 導入智慧熱泵系統節電

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園游泳池。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園游泳池。圖／台北市環保局提供

北市現有3座垃圾焚化廠，其中北投焚化廠率全國焚化廠之先，將回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」，採用智慧化運算控制技術，可有效地管理加熱時間，確保水溫穩定在最適範圍，民眾可在任何天氣下享受舒適的泳池體驗。

環保局表示，北投焚化廠啟用以來，一直使用電熱器提供標準溫水泳池、SPA池和淋浴間的加熱服務。近年因設備老舊、加熱能力下降及常故障，新冠疫情期間陸續更新泳池、SPA池和淋浴間的加熱系統，去年底全面導入智慧化調節熱泵系統，提高用水加熱效能，同時保留電熱系統作為備援。

環保局說，智慧化調節熱泵系統是透過智慧化程式控制邏輯，依據環境、天候、使用人數多寡不同，計算出最有效率的熱能回收模式，依智慧演算的結果，分別把泳池逸散的廢熱、地下停車場環境的廢熱及回饋設施內所產生的廢熱回收，用來提高泳池、SPA池及淋浴間加熱效能。

環保局表示，產生的冷能則應用在主題館室內空調降溫、泳池空間除濕等，同樣以智慧化溫度調控達節能效果。實測系統建置前後省電達120萬度，約等於減碳594公噸，若以每度電3元計算，每年可節省360萬元，大幅減少營運成本。

環保局說，北投焚化廠回饋設施成功導入智慧化調節熱泵系統的範例，提供社區居民更優質的休閒環境，也符合永續環保與淨零綠生活理念，可作為國內其他焚化廠邁向淨零目標的參考方案，今年回饋設施主題館室內空調系統也將全面納入智慧化系統，變成自動調控。

SPA 北投

延伸閱讀

20年溪州焚化爐回春、揪出破管剋星 創焚化量全國最高

台北燈節明起開展16天！環保局出動綠能親善流廁車 還可手機充電

屏東環保局人眼加電眼執法 春節連假取締逾30件

南市1400個微感器全天候監控 年後開工不防備倒大楣

相關新聞

平溪900天燈照夜空 侯友宜施放「台灣世界龍虎」4主燈

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空，照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領外國...

淡水滬尾櫻花大道 賞櫻健行

春季正值淡水櫻花盛開。淡水區公所今辦櫻花健行活動，活動免費參加，除可沿滬尾櫻花大道欣賞粉嫩花朵，周邊還有小遊戲闖關活動及...

「宇宙級龍年主燈」 午夜後抬頭欣賞

年節期間各地燈節活動近日開跑，北市天文館表示，每年冬、春兩季可見的「東方蒼龍」與「天龍座」，民眾可在午夜後抬頭欣賞「宇宙...

新北去年挖路 台水違規最多 罰58萬元

新北市常有施工圍籬開挖馬路釀民怨，養工處統計，許多開挖因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良等遭開罰，去年共罰...

板橋第一運動場周邊 9月換新貌

新北板橋第一運動場是賽事、大型選舉造勢等首選之地，但周邊卻因樹根亂竄，不友善行人。新北市府日前動工「板橋第一運動場暨周邊...

新北第46案 列管海砂屋都更核定

新北市新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，一棟基地面積約158坪、屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建築物，戶數15戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。