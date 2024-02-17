快訊

致癌「蘇丹紅」辣椒粉製成品流入7縣市 高雄市衛生局要求廠商下架

逛台北燈節闖奈何橋？「眾神花燈」挨批大型靈堂 設計者親回應

曝林大鈞「戶頭0元、訂金進來就移走」 品保怒轟老鼠屎將告詐欺

北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統 今年再優化室內空調

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園SPA池。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園SPA池。圖／台北市環保局提供

北市現有3座垃圾焚化廠，其中北投焚化廠率全國焚化廠之先，回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」。台北市環保局今表示，今年回饋設施主題館室內空調系統也將全面納入智慧化系統，變成自動調控。

環保局提到，北投焚化廠啟用以來，一直使用電熱器提供標準溫水泳池、SPA池和淋浴間的加熱服務。近年因設備老舊、加熱能力下降及常故障，新冠疫情期間陸續更新泳池、SPA池和淋浴間的加熱系統，去年底全面導入智慧化調節熱泵系統，提高用水加熱效能，同時保留電熱系統作為備援。

環保局指出，該系統也採用智慧化運算控制技術，可有效地管理加熱時間，確保水溫穩定在最適範圍，民眾可在任何天氣下享受舒適的泳池體驗。

環保局說，智慧化調節熱泵系統是透過智慧化程式控制邏輯，依據環境、天候、使用人數多寡不同，計算出最有效率的熱能回收模式，依智慧演算的結果，分別把泳池逸散的廢熱、地下停車場環境的廢熱及回饋設施內所產生的廢熱回收，用來提高泳池、SPA池及淋浴間加熱效能。

環保局表示，產生的冷能則應用在主題館室內空調降溫、泳池空間除濕等，同樣以智慧化溫度調控達節能效果。實測系統建置前後省電達120萬度，若以1度電約等於排碳0.495公斤CO2e計算，減碳594公噸，若以每度電3元計算，每年可節省360萬元，大幅減少營運成本。

環保局說，北投焚化廠回饋設施成功導入智慧化調節熱泵系統的範例，提供社區居民更優質的休閒環境、鼓勵民眾多運動，也符合永續環保與淨零綠生活理念，可作為國內其他焚化廠邁向淨零目標的參考方案。

北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園游泳池。圖／台北市環保局提供
北投焚化廠回饋設施洲美運動公園游泳池。圖／台北市環保局提供

SPA 北投 減碳 焚化爐

延伸閱讀

20年溪州焚化爐回春、揪出破管剋星 創焚化量全國最高

台北燈節明起開展16天！環保局出動綠能親善流廁車 還可手機充電

屏東環保局人眼加電眼執法 春節連假取締逾30件

南市1400個微感器全天候監控 年後開工不防備倒大楣

相關新聞

逛燈節以為來到奈何橋…「眾神花燈」挨批大型靈堂 設計者親揭創作緣由

2024台北燈節「龍躍光城」在西區登場，展區橫跨捷運西門站至北門站，今天傍晚正式開展。但有民眾最近賞燈發現一組打燈後的眾...

北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統 今年再優化室內空調

北市現有3座垃圾焚化廠，其中北投焚化廠率全國焚化廠之先，回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」。台北市環保局今表...

台北燈節主燈今晚點燈 美麗燈海串聯西門到北門

為期31天的台北燈節，主燈「城現光龍」今天晚間點燈，全區123座燈組將照亮捷運西門站到北門站一帶，觀傳局長王秋冬也說，今年預算編列6千萬，盼能超越4百萬人次，導客入周邊商圈。 觀傳局介紹，今年燈節亮點，首推策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓的主燈「城現光龍」，搭配音樂製作人K6劉家凱融合在地戲曲文化打造的樂聲中，從晚間6點到10點，每半小時展演3分鐘的主燈秀。第二個亮點則是，首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，利用人力三輪車為主體，搭配絢彩的燈光，在展區間四處穿梭，點亮商圈角落外，也邀請民眾捕捉打卡。

新北違反道路挖掘冠軍出爐 水公司去年遭罰32次居冠、台電次之

駕駛行駛在道路上，不時都會遇到施工圍籬開挖馬路，其中不少因違反新北市道路挖掘管理自治條例遭養工處開罰，去年台灣自來水公司...

燈海串聯西門到北門 3條路線遊台北燈節

為期31天的台北燈節，主燈「城現光龍」今天晚間點燈，全區123座燈組將照亮捷運西門站到北門站一帶，北市觀傳局精選出3條路...

捷運新店區公所站旁海砂屋都更案今核定 新北列管已完成46案

新北市2022年4月「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」上路，針對海砂屋擬定自治條例，新增限期強制拆除重建等強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。