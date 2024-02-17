北投焚化廠回饋設施導入智慧化調節熱泵系統 今年再優化室內空調

北市現有3座垃圾焚化廠，其中北投焚化廠率全國焚化廠之先，回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」。台北市環保局今表示，今年回饋設施主題館室內空調系統也將全面納入智慧化系統，變成自動調控。

環保局提到，北投焚化廠啟用以來，一直使用電熱器提供標準溫水泳池、SPA池和淋浴間的加熱服務。近年因設備老舊、加熱能力下降及常故障，新冠疫情期間陸續更新泳池、SPA池和淋浴間的加熱系統，去年底全面導入智慧化調節熱泵系統，提高用水加熱效能，同時保留電熱系統作為備援。

環保局指出，該系統也採用智慧化運算控制技術，可有效地管理加熱時間，確保水溫穩定在最適範圍，民眾可在任何天氣下享受舒適的泳池體驗。

環保局說，智慧化調節熱泵系統是透過智慧化程式控制邏輯，依據環境、天候、使用人數多寡不同，計算出最有效率的熱能回收模式，依智慧演算的結果，分別把泳池逸散的廢熱、地下停車場環境的廢熱及回饋設施內所產生的廢熱回收，用來提高泳池、SPA池及淋浴間加熱效能。

環保局表示，產生的冷能則應用在主題館室內空調降溫、泳池空間除濕等，同樣以智慧化溫度調控達節能效果。實測系統建置前後省電達120萬度，若以1度電約等於排碳0.495公斤CO2e計算，減碳594公噸，若以每度電3元計算，每年可節省360萬元，大幅減少營運成本。

環保局說，北投焚化廠回饋設施成功導入智慧化調節熱泵系統的範例，提供社區居民更優質的休閒環境、鼓勵民眾多運動，也符合永續環保與淨零綠生活理念，可作為國內其他焚化廠邁向淨零目標的參考方案。