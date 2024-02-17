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淡水第一漁港改建後吸人潮 新北統整周邊店家懶人包資訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水第一漁港。圖／新北市漁業處提供
淡水第一漁港。圖／新北市漁業處提供

新北淡水是知名觀光景點，不只有山河景緻，還有豐富人文歷史。新北市漁業處表示，淡水第一漁港整修後，除了整頓原有髒亂環境，還串連漁港至老街的自行車道，漁港周邊環繞各式特色店家，漁業處統整懶人包，一手掌握相關資訊。

位於淡水老街街尾的淡水第一漁港，自19世紀清領後期開港通商，在日治時期與蘇澳港並列台北州兩大漁港，也是台灣北部重要的國際商港，歷經中西文化交融，在淡水老街發展形成獨具特色的古蹟建築廊帶，有淡水福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂及得忌利士洋行等，漫步其中彷彿穿越歷史時光迴廊。

此外，淡水第一漁港這裡也有歷史老故事—港內原已廢棄的老舊油庫，改造後成為「淡水漁文影像館」，館內陳列淡水昔日風情的黑白相片，用影像訴說淡水古早記憶，並完整保留了當時供漁船油料補給用的紅色加油幫浦，門旁則佇立著綠色復古大郵筒。

來淡水第一漁港除了慢遊探索漁港老故事，也可享受美景配美食，「Ancre café」店裡的裝潢擺飾及餐點，處處可見船錨的蹤跡，店內最大特色是咖啡用大碗盛裝，來這裡一邊用大碗豪邁喝著微笑咖啡，一邊悠哉望著窗外的淡水河畔美景，非常愜意。

漁港旁也有「Show233自助畫室」，只要500元起，就有專業老師在旁輔助，都能在港畔揮灑藝術創意。而港邊的人氣打卡冰店，即使冬季也是人氣不減—「朝日夫婦」主要販售創意口味日式刨冰，而店外牆上的八重山彩繪，更讓人有一秒來到沖繩的驚喜感。

漁業處表示，淡水第一漁港透過水環境改善工程，改善港區腹地動線不佳及漁民作業空間，還可串聯淡水老街到漁人碼頭的自行車道樞紐，讓漁港轉型兼具休閒功能，也成為民眾來淡水必訪的景點。

淡水魚文影像館。圖／新北市漁業處提供
淡水魚文影像館。圖／新北市漁業處提供
淡水第一漁港旁也有「Show233自助畫室」，只要500元起，就有專業老師在旁輔助，都能在港畔揮灑藝術創意。圖／新北市漁業處提供
淡水第一漁港旁也有「Show233自助畫室」，只要500元起，就有專業老師在旁輔助，都能在港畔揮灑藝術創意。圖／新北市漁業處提供

淡水 老街

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