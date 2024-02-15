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烏來泰博館修復10件文物 「腦鼎」見證樟腦油產業史

中央社／ 新北15日電
新北市烏來泰雅民族博物館203年間陸續修復10件典藏文物，其中包含已故烏來耆老高茂源所珍藏的「腦鼎」，即為當年用來熬製樟腦的大鑄鐵鍋，也就是樟腦鍋鼎。圖為「腦鼎」修復過程。（新北市原民局提供）中央社
新北市烏來泰雅民族博物館203年間陸續修復10件典藏文物，其中包含已故烏來耆老高茂源所珍藏的「腦鼎」，即為當年用來熬製樟腦的大鑄鐵鍋，也就是樟腦鍋鼎。圖為「腦鼎」修復過程。（新北市原民局提供）中央社

新北市烏來泰雅民族博物館今天指出，陸續修復泰雅男子頭冠、男子籐帽、等10件典藏文物；其中，罕見「腦鼎」耗時半年修復延緩腐蝕，見證烏來曾是全台最豐富的樟腦油產業歷史。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，烏來泰雅民族博物館典藏近300件文物，每件都有自己的生命故事，但珍貴歷史遺產因歲月累積，部分有破損劣化危機。

烏來泰博館說，為活化文物重新賦予新生命，逐年修復典藏文物，去年共修復完成不同類型的煙斗、童玩鼓、女子肩掛式背負袋、籐背簍等共10件文物。

泰博館今天回應中央社記者詢問時表示，受損較嚴重的為已故烏來耆老高茂源所珍藏的「腦鼎」，與其母親高蔡市所珍藏的醫用聽診器，共耗費半年時間修復。

泰博館說，腦鼎是用來熬製樟腦的大鑄鐵鍋，也就是樟腦鍋鼎；台灣早期有「腦務局」負責監製當時出口最重要的樟腦，烏來曾是全台樟腦油產業最豐富之一；鼎的表面突起物，是當時殘留樟腦和鐵質的混合物，也是重要的歷史痕跡。

修復師張志鵬在評估檢測發現，表面殘留物的酸鹼值約為強酸，須中和酸性，否則將持續礦化分解。腦鼎底部為圓弧形，放置時有滾動風險。於是運用專業材料塗佈保護層，延緩腐蝕時間，並以支架穩定支撐。

泰博館說，高蔡市於1910年獲保送進入台灣總督府台北醫院（台大醫院前身）附設助產婦科就讀，是台灣第一批受正規教育的助產婦。她定居烏來協助接生受大家尊敬，泰雅族人常將珍貴的織品及生活器物回饋答禮。

接生無數小生命的醫用聽診器，是跨族群相互協助的證明，泰博館說，古董聽診器的樛膠、塑膠材質因老化、氧化發黏，經文物修復師王恩嵐巧手，修復到恢復功能性。

Siku Yaway林瑋茜說，藏品的修復須蒐集資料、檢視狀況，量身制定專屬修復方案。修復後，重現新生命並保留烏來歷史流轉的記憶，延續並承傳烏來泰雅族人的生命故事。

新北市烏來泰雅民族博物館陸續修復館內珍貴文物，去年修整完成的10件文物中，當中包含當年助產婦所用的醫用聽診器，經修復師耗費半年時間巧手整頓，已恢復功能性。（新北市原民局提供）中央社
新北市烏來泰雅民族博物館陸續修復館內珍貴文物，去年修整完成的10件文物中，當中包含當年助產婦所用的醫用聽診器，經修復師耗費半年時間巧手整頓，已恢復功能性。（新北市原民局提供）中央社
新北市烏來泰雅民族博物館2023年間陸續修復泰雅藤帽（圖）等10件典藏文物，盼重現文物新生命並保留烏來歷史流轉的記憶。（新北市原民局提供）中央社
新北市烏來泰雅民族博物館2023年間陸續修復泰雅藤帽（圖）等10件典藏文物，盼重現文物新生命並保留烏來歷史流轉的記憶。（新北市原民局提供）中央社
烏來泰雅民族博物館典藏近300件文物，每件都有其生命故事，但珍貴歷史遺產因歲月累積，部分開始有破損劣化危機，館方安排逐年陸續修復，2023年修復的10件文物中也包含泰雅藤背簍。（新北市原民局提供）中央社
烏來泰雅民族博物館典藏近300件文物，每件都有其生命故事，但珍貴歷史遺產因歲月累積，部分開始有破損劣化危機，館方安排逐年陸續修復，2023年修復的10件文物中也包含泰雅藤背簍。（新北市原民局提供）中央社

原住民 文物 泰雅族 烏來

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