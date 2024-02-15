林奕華代表蔣萬安出席院會 向陳建仁爭取市場改建補助

春節連假結束，今天開工日第一次行政院會，台北市副市長林奕華上午代表市長蔣萬安出席院會，林奕華會後受訪表示，今天院會除持續爭取勞檢員、工程類人員加給提高，她也在院會向中央爭取第一果菜市場暨漁類批發市場改建案能給與北市興建經費補助，行政院長陳建仁也給予初步回應，表示會再來了解研議。

年後第一次行政院會，林奕華表示，她代表蔣市長感謝中央過去一年針對1200都會通、動物園保育員薪資提升、東環段核定等協助，接下來還有勞檢員、工程類人員提高加給等，都希望中央給予支持與協助。

林奕華也提到，她今天向陳建仁提出北市重大建設第一果菜市場暨漁類批發市場改建案，希望中央給予協助。林說，院長陳建仁及農業部長陳駿季在過年前，都曾到批發市場視察年前蔬果魚貨供應，當時就有提到改建案整個要花190億元，之後設備還需近28億，今天也在院會表達，批發市場改建不僅是台北市，而是北部重要民生建設，攸關食安、全台農漁民的產銷，盼中央給予經費協助。

早年台北市批發市場改建，中央有出資50%，不過這次由前市長柯文哲任內開始規畫的一果暨魚類批發市場改建案，中央考量北市財政狀況屬一級，並沒有給予興建經費補助，林奕華說，因批發市場改建有其特殊性，也是北部重要民生建設能穩定物價，屬公用事業，盼中央給予經費協助。

林提到，儘管先前中央與柯市府間有口頭說過一個默契，就是興建工程費用由北市府自己負擔，中央補助設備費，但北市府希望中央也能協助補助興建經費，行政院長陳建仁允諾會再來了解、討論研議。