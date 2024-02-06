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新北河濱走春攻略 五大單車路線還有兩處光雕秀

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
春節踏在新月橋愛心型的光廊，迎接浪漫之夜的降臨。圖／新北高灘處提供
春節踏在新月橋愛心型的光廊，迎接浪漫之夜的降臨。圖／新北高灘處提供

春節即將到來，不少民眾開始找走春點，其實北部離都會區最近的就是新北廣大的高灘地，水岸風光適合踏青遊玩，還能賞光雕、騎單車賞美景，尤其淡水、八里兩地除可賞河景，還有老街及特色公園，而騎單車也有五大路線適合體驗遊河風情。

新北高灘處長張修銘表示，去年造訪新北河濱公園高達5200萬人次，其中「淡水金色水岸」及「八里左岸公園」更為交通部觀光署統計2023年新北市熱門景點的前五名，這兩區景點除了老街外，也有孩童最愛的遊戲設施，可逛、可玩、可吃、又可欣賞淡水河岸美景。

張修銘指出，新北市河濱公園擁有長達210公里的自行車道路線，推薦五大特色路線，包含「淡水河岸好風光」、「大都會熊猴森」、「汐止古道風華」、「大漢溪名畫遊」、「新店溪擺渡行」等，各路線皆有不同的景色，以及擁有豐富多元的休憩設施，如八里左岸公園、熊猴森樂園、星際遊戲場、華江人工濕地、陽光運動公園等，都是走春的最佳選擇。

高灘處補充，農曆春節期間於河濱打造兩處景觀橋光雕，分別於新月橋及辰光橋，展覽時間為2月8日起至3月14日止，每日傍晚5時30分至晚間10時亮燈，將新北河濱公園夜間打造絢麗且浪漫的氛圍。

高灘處提醒，新北河濱自行車租借站春節期間除夕（2月9日）、初一（2月10日）公休兩日，其他假日租借時間為每日早上8時至晚間16時，最晚還車時間為晚間7時。

細數辰光橋頂端12星座星象圖，猶如沉浸在星空裡。圖／新北高灘處提供
細數辰光橋頂端12星座星象圖，猶如沉浸在星空裡。圖／新北高灘處提供
新北河濱公園五大特色自行車路線，適合春節走春。圖／新北高灘處提供
新北河濱公園五大特色自行車路線，適合春節走春。圖／新北高灘處提供
新店陽光運動公園遊戲場沙坑等設施豐富有趣，適合親子走春。圖／新北高灘處提供
新店陽光運動公園遊戲場沙坑等設施豐富有趣，適合親子走春。圖／新北高灘處提供

八里 淡水河

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