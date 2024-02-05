快訊

泰國羽賽奪冠！周天成自曝罹癌 手術隔天就飛出國比賽

「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

陸年夜飯新寵竟是料理包 背後原因不只除夕不放假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八里左岸遠眺山河新秘境 「海世界觀景台」完工開放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
八里左岸「海世界觀景台」今天完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供
八里左岸「海世界觀景台」今天完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供

春節將近，不少民眾開始規畫走春，新北市府高灘處宣布，八里左岸「海世界觀景台」已於今天完工開放，是串聯五股山水匯集廣場及北連八里渡船頭的重要節點，平台可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻，將成為民眾河濱休憩新亮點。

高灘處指出，去年推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」完成五股「山水匯集廣場」，河濱營造廣受民眾好評，因此接續展開該計畫的二期工程，其中「海世界觀景台」園區今完工開放。

高灘處長張修銘表示，「海世界觀景台」園區原為閒置空間，這次工程以「還地於自然、大樹好呼吸」為構想，用減法景觀營造方式將過多硬體設施及不透水鋪面拆除，恢復綠地自然環境，另在原有欒樹周邊設置木平台提供來往遊客一處休憩點；原本大榕樹下被占用的停車空間，也改設置為樹下休閒健康空間，乾淨明亮的停駐點，方便民眾舒展身體，也能親近大樹。

張修銘指出，「海世界觀景台」位在關渡大橋上游約300公尺，為八里左岸自行車道之重要節點，南可串聯五股山水匯集廣場及北連八里渡船頭，民眾騎乘自行車經過八里左岸，若在「海世界觀景台」留步，可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋的美麗景緻。

張修銘提醒，水岸沿線二期工程尚有「林蔭樹海漫步道」及「米倉打石地景公園」景觀及周邊自行車道環境改善施工中，民眾若沿八里左岸自行車道騎經工區時應放慢速度，注意安全，相關工程預計於今年上半年陸續完工。

八里左岸「海世界觀景台」今天完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供
八里左岸「海世界觀景台」今天完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供
八里左岸自行車道一直是熱門休憩景點，景色令人感到心曠神怡。圖／新北高灘處提供
八里左岸自行車道一直是熱門休憩景點，景色令人感到心曠神怡。圖／新北高灘處提供
八里左岸「海世界觀景台」完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供
八里左岸「海世界觀景台」完工開放，民眾可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻。圖／新北高灘處提供

八里 淡水河 自行車

延伸閱讀

苗縣綠光海風自行車道優化完工 將增設YouBike站點

桃機擴建！桃園新台15線有廢棄物 處置後預計10月底完工

寒流將至陽明山下雪？氣象署：1千公尺以上大屯山、七星山有機會

寶山交流道聯絡道拓寬二期工程竣工 完善竹縣路網

相關新聞

新北：18家急救責任醫院 春節連假急診照常服務

新北市政府衛生局今天表示，春節連假自2月8日起連放7天，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院...

北市盤點春節醫療量能 7天連假皆有防疫門診

農曆新年將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，多數醫院至14日初五後恢復正常開診，不過7天連假都有醫院及診...

八里左岸遠眺山河新秘境 「海世界觀景台」完工開放

春節將近，不少民眾開始規畫走春，新北市府高灘處宣布，八里左岸「海世界觀景台」已於今天完工開放，是串聯五股山水匯集廣場及北...

汐止市區走春 賞溪澗夜櫻

賞櫻季節來臨，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區人氣賞櫻景點。

深耕有機菜 土城父子獲獎

昨天是立春，也是農民節，新北土城區農會舉行農民節慶祝大會表揚有功人員，68歲農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農...

侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。