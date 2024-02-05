八里左岸遠眺山河新秘境 「海世界觀景台」完工開放

春節將近，不少民眾開始規畫走春，新北市府高灘處宣布，八里左岸「海世界觀景台」已於今天完工開放，是串聯五股山水匯集廣場及北連八里渡船頭的重要節點，平台可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景緻，將成為民眾河濱休憩新亮點。

高灘處指出，去年推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」完成五股「山水匯集廣場」，河濱營造廣受民眾好評，因此接續展開該計畫的二期工程，其中「海世界觀景台」園區今完工開放。

高灘處長張修銘表示，「海世界觀景台」園區原為閒置空間，這次工程以「還地於自然、大樹好呼吸」為構想，用減法景觀營造方式將過多硬體設施及不透水鋪面拆除，恢復綠地自然環境，另在原有欒樹周邊設置木平台提供來往遊客一處休憩點；原本大榕樹下被占用的停車空間，也改設置為樹下休閒健康空間，乾淨明亮的停駐點，方便民眾舒展身體，也能親近大樹。

張修銘指出，「海世界觀景台」位在關渡大橋上游約300公尺，為八里左岸自行車道之重要節點，南可串聯五股山水匯集廣場及北連八里渡船頭，民眾騎乘自行車經過八里左岸，若在「海世界觀景台」留步，可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋的美麗景緻。