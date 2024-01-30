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三峽祖師廟今「秤豬公」 1390台斤奪特等獎
新北三峽祖師廟年度祭典「賽豬公」相當有名，而每年農曆12月20日都會先「秤豬公」，今就先於樹林舉行，是難得一見的實體豬公活動，最終由王識華家、兒子陳俊傑負責飼養的神豬以實重1390台斤奪冠。地方人士感嘆，現在願意這樣參與的信眾越來越少，還是希望傳統能傳承下來。
據三峽清水祖師廟競賽規定，神豬名次秤重依序從特等獎、壹等獎、貳等獎等共取12等，而每年會有劉、陳、林等家族輪流負責，大家7年輪一次，今年由王家負責。值年爐主王識華家妻子表示，今年4隻豬公參賽分別為特等、一等、二等、三等。
這次「秤豬公」活動時間一到，由祖師廟運來「公秤」，祖師廟總務劉金達親自秤，以示公平；秤重前王識華一家「五代同堂」，在豬舍內和「神豬」表達感念之情，隨後是多十多名壯漢將「神豬」移出豬舍秤重。秤重結果由王識華家、兒子陳俊傑負責飼養的神豬，以實重1390台斤奪冠，贏得今年三峽祖師廟賽豬公祭典的特等獎。
地方人士指出，近年因為動保團體認為宰殺豬隻不人道，因此已見不到往年至少10多隻豬公參賽的盛況，再加上現在養神豬手續繁雜，從開始找豬、請人飼養到殺豬迎神、宴客，至少花費數十萬到百萬元，有些信徒也想省錢，就沒有特別想參賽。
地方人士提到，神豬數量減少並不影響祭儀，其實現在隨著工商社會發展，以這樣方式參與傳統信樣文化的人越來越少，也有些信徒以創新方式拚出「素豬」，素材還能放兩三個月都行；不過，這樣實體豬公畢竟是傳統，還是希望能傳承下去。
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