北市府總預算卡關 今政黨協商

台北市議會臨時會昨續審市府總預算案，議員顏若芳、簡舒培不滿先前有學生透過1999檢舉卻遭洩漏個資，要求研議防外洩SOP，研考會預算遭暫擱；另，民政局公墓靈納骨塔業務預算，議員王欣儀提附帶決議，希望規畫成立殯葬專區，將業者專區納管，加上先前遭暫擱的YouBike前30分鐘免費、警局監視器傳輸費等預算，議長戴錫欽宣布，今天下午3點政黨協商討論。

另外，2024年有4席議員將轉任立委、加上前議員王鴻薇去年初在中山北松山立委補選中勝出，今天政黨協商也將一併討論議會各委員會人數上限調整。

市長蔣萬安總預算案，議會臨時會昨續審民政、財建暫擱預算，議員王欣儀說，二殯周邊黎元里周邊原是住宅區，卻有許多殯葬業者隱身住宅區違規使用，盼市府成立殯葬專區，讓住宅區回歸合法使用。

民進黨議員簡舒培也認為，一殯拆、二殯擴建後，對黎元里居民負擔恐愈大，因王欣儀上周也提出黎元市場社宅評估殯葬專區案，建議此案一併送政黨協商討論。

另外，北市府日前發生學生利用1999檢舉老師，發生個資外洩爭議，顏若芳表示，市府針對洩密部分應調查清楚，並訂SOP確認流程，未來若有類似狀況也必須嚴懲相關人員；簡舒培也說，她接獲洩密不止一件，市府應開設其他管道，要求市府討論提因應對策，該預算先暫擱。

研考會主委俞振華允諾，議員相關意見會帶回研擬，未來也會訂定SOP防範類似狀況重演。

對於今天政黨協商也將討論議會各委員會人數上限，議會秘書長洪樹林表示，本屆議員原61席，2月1日後僅剩56席，目前議會規畫2方案，方案一是原本上限11席調整為10席，不過可能造成部分委員會為偶數，若需表決會比較難處理；方案二是熱門委員會如工務、警政等維持11席，今天政黨協商會一併討論。