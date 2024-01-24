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京華城容積獎勵遭監院糾正 北市都發局：檢討通案審議原則

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
京華廣場前身為京華城。圖／威京總部集團提供
京華廣場前身為京華城。圖／威京總部集團提供

台北前市長柯文哲遭爆，任內針對威京集團京華城改建案，放寬容積率至840％，疑似圖利400億元。監察院今糾正該案，台北市都發局回應，將配合檢討通案審議原則。

都發局表示，監察院今天提出市府核定京華城購物中心原址細部計畫修訂案，不當參採「都市更新建築容積獎勵辦法」創設所謂「韌性城市貢獻」等3項獎勵項目，據以核給20％容積獎勵糾正案。

都發局說，該細部計畫案由京華城依都市計畫法第24條規定提出申請修訂，變更計畫內容合宜性、公益性、對價性、適法性等，經台北市都委會討論及審議確認，均符都市計畫法令程序。

針對監察院提出糾正意見，都發局回應將檢討，通案審議原則部分也將配合與北市都委會研訂依都市計畫法第24條申請案件相關審議原則，以利作為未來審查依據。

都市計畫 監察院 北市

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