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SOGO進駐大巨蛋商場 蔣萬安：台北大巨蛋今年會正式開幕

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
SOGO CITY大巨蛋，預計2024上半年先有第一期D區14家餐廳開出。本報資料照片
SOGO CITY大巨蛋，預計2024上半年先有第一期D區14家餐廳開出。本報資料照片

台北大巨蛋上午舉行祈福儀式，台北市長蔣萬安上午受訪表示，遠雄已經規畫在今年會有一個正式的開幕儀式。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，SOGO未來將進駐大巨蛋商場，今年1月4日已經取得使照，影城、商辦大樓和商旅等3棟大樓，預計最快春節前就會核發使照，目前遠雄正與兩家影城洽談中，旅館則由洲際酒店集團經營。

陳世浩表示，整個台北大巨蛋園區，目前大巨蛋體育場館仍在試營運期，今年2月2日前就會進入正式營運階段，預計遠雄會擇日舉辦開幕式。至於SOGO未來將進駐的大巨蛋商場，使照已經核發，SOGO將進場裝修。

另外，影城、商辦大樓和旅館，預計最快今年農曆春節前，市府也將核發使照。陳世浩指出，廠商的裝修需要一段 時間，可能會各自開幕，時間由廠商決定。至於大巨蛋的電力部分，則是列為最後第四期的工程。

蔣萬安上午參加台北大巨蛋正式營運前的祈福儀式，對於大巨蛋試營運期有沒有要加強改進地方？蔣萬安說，遠雄已經規畫在今年會有一個正式的開幕儀式，後續相關活動的舉辦，市府都依照相關規定來辦理。

蔣萬安說，這段期間從去年底正式完工啟用之後，也順利圓滿舉辦了亞洲棒球錦標賽，過程中都有匯集入場觀看賽事的球迷或一般民眾，給市府的反饋，體育局都有彙整相關意見，並開檢討會議，接下來市府會針對各項的意見來進行調整。

台北大巨蛋上午舉行祈福儀式。記者曾吉松／攝影
台北大巨蛋上午舉行祈福儀式。記者曾吉松／攝影
台北大巨蛋商辦大樓和商旅等大樓，預計最快春節前就會取得使照。記者楊正海／攝影
台北大巨蛋商辦大樓和商旅等大樓，預計最快春節前就會取得使照。記者楊正海／攝影

大巨蛋 蔣萬安 SOGO

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