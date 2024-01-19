新北循環方舟 HDPE牛奶瓶也能收

新北市與業者合作推動智慧回收系統，昨在三重愛買啟用新北首座全自動化智慧回收站「ECOCO循環方舟」，不僅24小時全自動，也是第一台可回收過去較難回收HDPE材質牛奶瓶的設備，且系統可自動分色、分類，讓後續回收物價值大幅度提升。民眾認為，雖然方便，但普及性仍不足，會影響使用意願，盼多設據點。

環保局長程大維說，新北2011年推出黃金里資收站，鼓勵民眾資源回收，集點兌換環保商品；2020年與ECOCO合推四合一智慧回收站，已有8站，回收PET寶特瓶289萬8293個、電池121萬4767個、鋁罐79萬7335個、手搖杯60萬2929個及不透明塑膠瓶1374個。

環保局表示，陸續建置的9座智慧回收系統已回收550萬件回收物，減少392公噸碳排。昨啟動的智慧回收機升級為「ECOCO循環方舟」，能辨識寶特瓶、鋁罐、手搖杯及乾電池外，再新增無法辨識的家庭號牛奶瓶，過去只能送上回收車，如今可直接回收、積點，可於全台逾50個企業店家使用，包括愛買、台灣大車隊、迷客夏連鎖飲料、小北百貨等。

程大維指出，自動回收機主要透過光學辨識技術，自動分選是市面上第一台可回收HDPE材質的牛奶瓶自動化設備，免去回收物還要再由人工分類，節省存放空間13倍，未來將持續協助媒合設置「循環方舟」，讓環保風氣遍地開花。

ECOCO循環經濟執行長李漢揚表示，循環方舟24小時服務，可減少資收車產生排碳，回收累計點數的措施，還可鼓勵民眾確實回收，也減少可回收資源誤入垃圾處理系統。因可自動分色回收，提高回收物利用價值，可再設計或再利用為T恤、包包等再生產品，形成循環經濟，碳足跡已完成第三方查證，一座大型回收站每月電費約600到700元，符合效益。

民眾陳小姐說，自動回收機很方便，不過不太可能為了賺點數，大老遠去丟回收物，應多設點，才能提高使用率及誘因。