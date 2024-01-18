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影／新北首座淨零碳認證電動資收站啟用

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影

新北市第一座淨零碳認證的「愛買三重店循環方舟站」今天啟用，循環方舟可自動分選寶特瓶、鋁罐、牛奶瓶及乾電池...等多項材質及自動分色瓶罐，這也是臺灣首台可以回收牛奶(鮮奶)瓶HDPE的自動化設備。新北市環保局長程大維受訪時表示，新北市自2020年10月起，與「ECOCO宜可可循環經濟」合作推動四合一智慧回收機，全市已有8處站點；這次將智慧回收機升級為五合一回收系統「ECOCO循環方舟」，不僅能透過光學辨識技術，自動辨識並分區寶特瓶、鋁罐、電池等等5種不同材質的回收物，壓縮後存放，省去人工分類，存放空間更節省13倍，達到落實永續環保目的。程大維也表示，即日起起到2月7日，到愛買三重店單次投瓶點數滿50點，就能參加抽獎，未來持續協助媒合在新北市內設置「循環方舟」，方便民眾做環保。

新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午啟用，由新北市環保局長程大維（中）主持儀式。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午啟用，由新北市環保局長程大維（中）主持儀式。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影
新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」下午在愛買三重店啟用，是市面上第一台可回收HDPE（高密度聚乙烯）材質牛奶瓶的自動化回收設備。記者陳正興／攝影

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