北流1.9億墊付款爭議再起 藍綠僵持不下沒結論

台北流行音樂中心1.9億墊付款爭議，看似告一段落，但昨天大會討論時，藍營反對預算案附帶決議是不對文化部興訟，綠營議員、教委會召集人李建昌則認為應該尊重教委會決議，藍綠僵持不下，最後將此案暫擱。文化局表示，會積極與朝野議員溝通協調。

這筆1.9億元工程款項未結，每月須額外支付80萬利息，去年11月底北市議會，在附帶條件包含不主張興訟，釐清相關單位責任及權責，條件下同意，逕付大會二、三讀，孰料，昨天大會討論又再度翻盤。

國民黨議員汪志冰說，工程款設計、監造、管理等費用會隨時間增加經費，中央怎麼能以多出來的經費不出，要求代辦單位的北市府付款，當初曾詢問過熟捻工程的李四川確實也說要由主責、委託方的文化部負責。

汪志冰表示，如今北市府要不到錢，還不能興訟，「這不是閹割行政權嗎？工程單位要錢也不會跳過北市府，去和中央要。」強調去年底她要求之下，文化局發函文化部，不排除訴訟，結果文化部長史哲就帶人前來北市府協商，「可見議會不能沒有聲音。」

「1.9億元相當於青年局一年的預算，還能補助高中職以下學生，七年的營養午餐；就算只有1.9萬元也不付，也是原則立場。」汪志冰表示，若開了先例，以後誰會想要當代辦單位。

李建昌表示，應該要尊重出委員會的決議，不然的話，以後每個案件都能被推翻，「以後議會永無寧日。」

他強調，附帶決議很周全，第一點強調，文化部將這塊土地的產權，無償釋放給台北市府，以後土地、房產都歸北市府所有，中央地方都不會再有爭議。

至於是否動用表決？汪志冰表示，要看議會怎麼處理。李建昌則說，表決也沒有關係，「輸了就輸了。」但應該還是回歸到要尊重全體委員的決議。

對此，北市文化局長蔡詩萍尊重議會，他也說，最重要是墊付款部分，不讓廠商權益受損外，也無須付每個月利息，至於附帶決議部分，再與朝野議員溝通。