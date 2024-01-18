花博滅火器維護 遭疑造假

台北花博公園包含圓山、美術、新生園區，現由台北市會展產業發展基金會管理營運，每年編列約1500萬元經費委外維護，有民眾去年底發現園區滅火器的維護紀錄卡，檢查員竟已勾選1月3日合格，議員質疑造假，產發局回應，廠商便宜行事已開罰，該名違失人員也被記警告處分。

議員鍾佩玲表示，2022台北城市博覽會在花博舉辦，卻有設備破損未修、疏於管理情形，近期再獲民眾投訴，去年12月30日到訪發現，滅火器的維護紀錄卡卻登載今年1月3日已完成。

她指出，會展基金會每周不定期督考園區設施、人員工作情形，每月驗收與查驗標案廠商的維護內容，產發局則不定期現場考察會展基金會為民服務情形，且於偶數月月底前完成。即使雙重管考，仍發生廠商維護紀錄造假，若非督考作業流於形式，就是督考項目疏漏未符實需。

鍾佩玲也提到，會展基金會現有的展館及園區維修養護案周檢表，僅列室內地坪、戶外地坪、廁所及衛生設備等巡查項目，未交代應檢內容，也未如北市府訂定的為民服務工作不定期現場考核表，須檢附相關照片。

產發局農業發展科長呂丘鴻表示，產發局每兩個月巡檢一次，12月20日巡查、12月29日複查，廠商於12月30日檢查滅火器時，因年度須換更新維護紀錄卡，卻便宜行事直接寫上1月3日，而非等到1月份再去檢查；會展基金會已對廠商開罰，廠商也對該名違失人員記警告處分。

呂丘鴻也說，會展基金會後續將研擬維護管理系統設置，避免人為形式簽名致造假事件再發生。