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花博滅火器維護卡「預知未來」？ 議員質疑造假批產發局渾然不知

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全國原住民族運動會去年3月在花博公園舉辦開幕典體，現場特色原民市集吸引民眾大啖美食。記者林佳彣／攝影
全國原住民族運動會去年3月在花博公園舉辦開幕典體，現場特色原民市集吸引民眾大啖美食。記者林佳彣／攝影

台北花博公園是民眾休憩好去處，舉凡餐飲商家、農民市集、各式展覽活動及街頭表演，吸引大批人潮造訪。然而，有民眾去年底發現園區滅火器的維護紀錄卡，檢查員竟已勾選1月3日合格，北市議員鍾佩玲質疑明顯造假，點名主管機關竟渾然不知。產發局回應，廠商便宜行事已開罰，該名違失人員也被記警告處分。

花博公園包含圓山、美術、新生園區，現由台北市會展產業發展基金會管理營運，每年編列約1500萬元經費委外維護。議員鍾佩玲表示，2022台北城市博覽會在花博舉辦，卻有設備破損未修、疏於管理情形，近期再獲民眾投訴，去年12月30日到訪發現，滅火器的維護紀錄卡卻登載今年1月3日已完成，質疑造假。

她指出，會展基金會每周不定期督考園區設施、人員工作情形，每月驗收與查驗標案廠商的維護內容，產發局則不定期現場考察會展基金會為民服務情形，且於偶數月月底前完成。即使雙重管考下，仍發生廠商維護紀錄造假，若非督考作業流於形式，就是督考項目疏漏未符實需。

鍾佩玲也提到，會展基金會現有的展館及園區維修養護案周檢表，僅列室內地坪、戶外地坪、廁所及衛生設備等巡查項目，未交代應檢內容，也未如北市府訂定的為民服務工作不定期現場考核表，須檢附相關照片。

她憂「檢查內容」恐出現因人而異的弊端，產發局也難查證會展基金會是否確實查核委外廠商履約狀況，因此要求產發局限期改善，納入各法令要求設施檢查項目，並比照公園處已用多年「公園委託維護管理系統」簽到方式，人員完成工作應上傳簽到記錄及照片等資訊。

產發局農業發展科長呂丘鴻表示，產發局每兩月巡檢一次，12月20日巡查、12月29日複查，廠商於12月30日檢查滅火器時，因年度須換更新維護紀錄卡，卻便宜行事直接寫上1月3日，而非等到1月份再去檢查；會展基金會對此已向廠商開罰，廠商也對該名違失人員記警告處分。

呂丘鴻也說，會展基金會後續將研擬維護管理系統設置，避免人為形式簽名致造假事件再發生。

有民眾去年底發現花博公園的滅火器維護紀錄卡，檢查員竟已勾選今年1月3日合格，北市議員鍾佩玲質疑明顯造假。圖／鍾佩玲辦公室提供
有民眾去年底發現花博公園的滅火器維護紀錄卡，檢查員竟已勾選今年1月3日合格，北市議員鍾佩玲質疑明顯造假。圖／鍾佩玲辦公室提供

鍾佩玲 花博 會展產業 北市

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