聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北共享運具 今年試辦專用停車位
共享運具漸普及，新北轄內共享機車數量有2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍，尚有偏鄉等12個行政區未設置。交通局表示，盼2030年前達到每區都能有共享運具，原訂去年底要試辦全國首創「共享運具專用停車位」，目前尚在研擬中，預計今年會上路試辦。
交通局表示，自2021年起共享運具業者陸續進駐新北，包括和雲行動服務股份有限公司（iRent）、格上汽車租賃股份有限公司（GoSmart）、威摩科技服務股份有限公司（WeMo）等4家。
交通局說，因共享運具車輛有跨縣市流通特性，取得新北許可的車輛會於台北市、新北市及桃園市境內流通，因此目前新北境內實際數量共享汽車約1000輛、共享機車約2700輛，預計2030年前讓每個行政區遍地開花。
對於共享運具，交通局有設置相關管理辦法。交通局表示，依「新北市政府推動共享小客車／機車服務區使用行政契約」，車輛不得於同一車位停放超過72小時，同一街廓不得停超過2輛車。通知業者後，業者應4小時內移置車輛，違者依「新北市共享運具經營業管理自治條例」第12條處罰。
市議員黃淑君表示，共享運具的規畫需要跨區域整合檢討，過去新北推動共享運具效果不彰，反而造成地方困擾，交通局應謹慎規畫。
新北一名江姓女子常租借共享機車，她說，因為租屋處附近難停機車，就沒有購入機車，通勤均靠共享機車，雖然數量逐漸增多，有時候會發現系統顯示有車，但實際上到現場，卻發現被民眾刻意停在住家內，還遇過車輛被停在工地內，造成有車卻無法租借，希望市府及業者能加強控管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言