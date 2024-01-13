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新北共享運具 今年試辦專用停車位

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照
新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照

共享運具漸普及，新北轄內共享機車數量有2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍，尚有偏鄉等12個行政區未設置。交通局表示，盼2030年前達到每區都能有共享運具，原訂去年底要試辦全國首創「共享運具專用停車位」，目前尚在研擬中，預計今年會上路試辦。

交通局表示，自2021年起共享運具業者陸續進駐新北，包括和雲行動服務股份有限公司（iRent）、格上汽車租賃股份有限公司（GoSmart）、威摩科技服務股份有限公司（WeMo）等4家。

交通局說，因共享運具車輛有跨縣市流通特性，取得新北許可的車輛會於台北市、新北市及桃園市境內流通，因此目前新北境內實際數量共享汽車約1000輛、共享機車約2700輛，預計2030年前讓每個行政區遍地開花。

對於共享運具，交通局有設置相關管理辦法。交通局表示，依「新北市政府推動共享小客車／機車服務區使用行政契約」，車輛不得於同一車位停放超過72小時，同一街廓不得停超過2輛車。通知業者後，業者應4小時內移置車輛，違者依「新北市共享運具經營業管理自治條例」第12條處罰。

市議員黃淑君表示，共享運具的規畫需要跨區域整合檢討，過去新北推動共享運具效果不彰，反而造成地方困擾，交通局應謹慎規畫。

新北一名江姓女子常租借共享機車，她說，因為租屋處附近難停機車，就沒有購入機車，通勤均靠共享機車，雖然數量逐漸增多，有時候會發現系統顯示有車，但實際上到現場，卻發現被民眾刻意停在住家內，還遇過車輛被停在工地內，造成有車卻無法租借，希望市府及業者能加強控管。

車位 共享汽車

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