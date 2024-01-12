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新北共享汽機車達最高4500輛 專用停車位延至今年試辦

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照
新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照

共享運具逐漸普及，新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍，尚有偏鄉等12個行政區尚未設置，交通局表示，盼2030年前達到每區都能有共享運具，至於原訂去年底要試辦全國首創「共享運具專用停車位」，目前尚在研擬中，預計今年會上路試辦。

交通局表示，自2021年開始共享運具業者陸續進駐新北，包括和雲行動服務股份有限公司（iRent）、格上汽車租賃股份有限公司（GoSmart）、威摩科技服務股份有限公司（WeMo）等4家。

交通局表示，因共享運具車輛具有跨縣市流通特性，取得新北許可的車輛會於台北市、新北市及桃園市境內流通，因此目前新北境內實際數量開共享汽車約1000輛、共享機車約2700輛，目前約17個行政區可營運共享運具，預計2030年前要讓每個行政區都有。

對於共享運具，交通局也有設置相關管理辦法。交通局表示，依「新北市政府推動共享小客車／機車服務區使用行政契約」，車輛不得於同一車位停放超過72小時，同一街廓不得停超過2台車。經局方通知業者後，業者應4小時內移置車輛，違者依「新北市共享運具經營業管理自治條例」第12條處罰。

至於新北原訂去年底要試辦上路「共享運具專用停車位」，但因後續仍在研擬相關規畫，避免排擠現有停車權益，尚未報請交通部審核中。交通局表示，計畫以捷運站起始站及路外停車場優先畫設，預計延至今年試辦。

市議員黃淑君表示，共享運具的規畫需要跨區域整合檢討，像流通數量是否會排擠到既有民眾車格的需求；第二共享運具的選擇是否有助於交通改善，過去新北在共享運具推動上效果不彰，反而造成地方困擾，交通局應謹慎規畫，讓共享運具能有效解決現在交通遇到的問題，進而提供人民接駁的服務選擇。

新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照
新北轄內目前共享機車實際數量約2700輛至3500輛、共享汽車約1000輛，板橋、土城等17個行政區目前為可營運範圍。圖／聯合報系資料照

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