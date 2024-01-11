影／張宏陸開記者會反擊抹紅文宣 游智彬戰車到場嗆聲

新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手找新黨人士當打手，還幫忙發黑函；國民黨立委候選人林國春強調雙方不認識，他是具名反擊張抹黑。張宏陸記者會開到一半，新黨立委候選人游智彬到場嗆聲「出來辯論」，有證據就抓他，場面火爆。

板橋地區近期出現疑似抹黑傳單，內容攻擊張宏陸舔共賣台，甚至對其妻子等家人一同開罵，說在中國大陸賺「紅錢」。張宏陸今上午在傳單中其中一位，也是從未公開露面的妻子王春英陪同下開記者會澄清並回擊。

「選舉不要選到泯滅人性」張宏陸批評，他從政近30年，為保護家人，從未讓他們曝光，但林國春為選舉三番兩次把無辜的家人拖下水，真的忍無可忍，上周已向北檢提告。

王春英說明，她2003年還未婚時就已在現在公司上班，公司是100%台資，業務是全球化的物流，她也從未負責中國業務，只處理董事長在台灣的行程，最近才剛擔任發言人，沒想到就被對手拿來作文章。

張宏陸指出，該傳單就是黑函，始於游智彬記者會，而林國春不只借看板給游掛抹黑文宣，透過警方調閱影像，還發現林的助理協助發送黑函。他並反指游是共青團成員、山東省青聯會委員，也是中共的打手，且跨區掛看板、發文宣行為令人匪夷所思，這是林操控游來抹黑他。

張宏陸還說，根據中國媒體報導，林國春曾率團一行33人到中國濟南拜會山東省台港澳辦，林帶團赴中說是自己出錢，但一般旅遊怎會去拜訪公安局，且林還與統促黨人士過往甚密，根本是中國統戰下的棋子、打手。

張宏陸於記者會話還沒說完，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲，馬上遭到警方制止，場面一度火爆。

游智彬回擊，請張宏陸出來講清楚及辯論，張根本搞不清楚共青團入團條件，連這都不清楚還敢出來抹紅，若他真是共青團、共產黨成員，那就提出證據，可以把他抓起來。他並反嗆張的弟弟是中共樣板人物，老婆也是兩岸物流公司的董事長秘書兼發言人。

游智彬強調，他發送的文宣都是具名文宣，何來黑函之說？他將要提告張宏陸；他與林國春之間沒有關係，純粹是自己家人是新住民，卻在民進黨執政下被歧視、貼標籤，所以他要站出來抗議。