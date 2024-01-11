快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

影／張宏陸開記者會反擊抹紅文宣 游智彬戰車到場嗆聲

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影

新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手找新黨人士當打手，還幫忙發黑函；國民黨立委候選人林國春強調雙方不認識，他是具名反擊張抹黑。張宏陸記者會開到一半，新黨立委候選人游智彬到場嗆聲「出來辯論」，有證據就抓他，場面火爆。

板橋地區近期出現疑似抹黑傳單，內容攻擊張宏陸舔共賣台，甚至對其妻子等家人一同開罵，說在中國大陸賺「紅錢」。張宏陸今上午在傳單中其中一位，也是從未公開露面的妻子王春英陪同下開記者會澄清並回擊。

「選舉不要選到泯滅人性」張宏陸批評，他從政近30年，為保護家人，從未讓他們曝光，但林國春為選舉三番兩次把無辜的家人拖下水，真的忍無可忍，上周已向北檢提告。

王春英說明，她2003年還未婚時就已在現在公司上班，公司是100%台資，業務是全球化的物流，她也從未負責中國業務，只處理董事長在台灣的行程，最近才剛擔任發言人，沒想到就被對手拿來作文章。

張宏陸指出，該傳單就是黑函，始於游智彬記者會，而林國春不只借看板給游掛抹黑文宣，透過警方調閱影像，還發現林的助理協助發送黑函。他並反指游是共青團成員、山東省青聯會委員，也是中共的打手，且跨區掛看板、發文宣行為令人匪夷所思，這是林操控游來抹黑他。

張宏陸還說，根據中國媒體報導，林國春曾率團一行33人到中國濟南拜會山東省台港澳辦，林帶團赴中說是自己出錢，但一般旅遊怎會去拜訪公安局，且林還與統促黨人士過往甚密，根本是中國統戰下的棋子、打手。

張宏陸於記者會話還沒說完，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲，馬上遭到警方制止，場面一度火爆。

游智彬回擊，請張宏陸出來講清楚及辯論，張根本搞不清楚共青團入團條件，連這都不清楚還敢出來抹紅，若他真是共青團、共產黨成員，那就提出證據，可以把他抓起來。他並反嗆張的弟弟是中共樣板人物，老婆也是兩岸物流公司的董事長秘書兼發言人。

游智彬強調，他發送的文宣都是具名文宣，何來黑函之說？他將要提告張宏陸；他與林國春之間沒有關係，純粹是自己家人是新住民，卻在民進黨執政下被歧視、貼標籤，所以他要站出來抗議。

林國春也說，他不認識游智彬，也都沒有通聯紀錄，張宏陸可以去告，請民進黨「爪牙」調查局來查，不要沒有證據就亂說；他發的文宣只有唯一一張反擊張宏陸抹黑賄選的文宣，也都是具名，若有半點虛假他退選並辭議員。他還嗆張的記者會很LOW，沒查證就出來講，這是意圖使人不當選，他正跟律師討論，並考慮提告。

新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函；林強調，他是具名反擊張抹黑，有半點虛假就退選。圖／林國春提供
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手，還幫忙發黑函；林強調，他是具名反擊張抹黑，有半點虛假就退選。圖／林國春提供
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲。記者李成蔭／攝影
新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手國民黨立委候選人林國春找新黨立委候選人游智彬當打手；記者會開到一半，游智彬即乘「戰車」到張宏陸開記者會的競選後援會門前嗆聲。記者李成蔭／攝影

張宏陸 記者會 林國春

延伸閱讀

批中共介選比上次更嚴重 綠營：用台灣人打台灣人

侯漢廷爆料誰獲高端股東捐政治獻金 「第一名」是他！

影／控張宏陸散播不實消息 林國春：有賄選就辭議員退選

控張宏陸散播賄選謠言 林國春提告：若賄選就退選辭職

相關新聞

影／8年後角逐總統大位？蔣萬安大笑說全力支持「他」

台北市長蔣萬安近日全台輔選，儼然形成「萬安旋風」，引起外界討論8年後是否角逐總統選舉。蔣今日到宜蘭輔選，被問及8年後的打...

推捷運建設 北高發行政府永續債

金管會要求櫃買中心推動發行永續發展政府債券，獲北高兩都響應。台北市長蔣萬安昨宣布，北市府率先掛牌向企業發行25億元債券，...

影／張宏陸開記者會反擊抹紅文宣 游智彬戰車到場嗆聲

新北板橋地方上出現攻擊立委張宏陸的文宣，他今開記者會批評對手找新黨人士當打手，還幫忙發黑函；國民黨立委候選人林國春強調雙...

新北建置國際交流媒合平台見效 已有300國際生到14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，其中由大專院校外籍生、國際實習生入校交流...

台中霸氣總裁因「1句話」連25年辦愛心圍爐 昨化身「太空人」

台中精湛建設總經理陳志聲因25年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦25年「送愛心到...

在地安葬 新北擴建3納骨塔 增12萬塔位

新北市幅員廣，卻僅有板橋殯儀館及三峽火化場，偏遠民眾常要舟車勞頓，或付較高費用到鄰近縣市治喪。民政局昨在市政會議做專案報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。