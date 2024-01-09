新北塭仔圳地主權促會：不捐地還要提高容積不公平

新莊泰山合法房屋自救會向立法院民進黨團陳情，在排除重劃後卻被訂低建蔽率及容積率，是假排除真徵收。塭仔圳地主權益促進會也發聲說，沒捐地做公設還要提高容積，不公平。

國民黨總統候選人侯友宜日前在政見會表示「塭仔圳沒人抗爭」，引發爭議。新北市塭仔圳「新莊泰山合法房屋自救會」今天向民進黨團陳情，並表示，他們不是占用國有土地，都是合法建地，本來被排除在重劃區，現在被納入細部計畫。

他們表示，在排除重劃後卻被訂很低的建蔽率50%及容積率115%，根本是假排除真徵收。民進黨團承諾會請國土署在權限上協助居民，糾正新北市政府的不作為。

合法房屋自救會連續兩天在新莊、立法院的抗爭動作，塭仔圳地主權益促進會也透過新北市政府協助，透過自拍影片方式發聲。

促進會成員表示，重劃時，他們的土地要捐出來當做公共設施，那這些所謂要排除的人沒有要參與重劃，也就沒有捐所謂的公共設施分攤的土地，現在卻又抗爭要求容積率要提高，又說什麼不公不義。

促進會成員表示，自救會的人沒有捐土地，就要享受這些公共設施，包括這些公園綠地、道路，世界上哪有這種不公平的事情，這對願意參與重劃的大多數地主是有失公允的，這個世界應要有些公平正義。

新北市政府城鄉局也聲明回應，尊重自救會表達陳情意見的權利，但公平負擔原則不容挑戰，中央主導的桃園航空城、土城彈藥庫區段徵收案均有建物保留、容積折減情事，塭仔圳市地重劃非屬特例，也歡迎國土署邀集相關權利人及各縣市針對該類型案件進行討論。

城鄉局表示，合法建築排除整體開發，改採容積折減的機制，全國整體開發區案例比比皆是，基於公平負擔原則，塭仔圳地主均需共同負擔公共設施，自救會沒有負擔45%的公設但也享受公設帶來的服務，故以「第三種住宅區」容積率210%乘以0.55，給予115%的容積率，執政黨立委也應認真了解全貌、以正視聽。