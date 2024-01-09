快訊

照護新冠確診按照護費用追扣案引反彈 綠委批嫌票太多

新北塭仔圳地主權促會：不捐地還要提高容積不公平

中央社／ 新北9日電

新莊泰山合法房屋自救會向立法院民進黨團陳情，在排除重劃後卻被訂低建蔽率及容積率，是假排除真徵收。塭仔圳地主權益促進會也發聲說，沒捐地做公設還要提高容積，不公平。

國民黨總統候選人侯友宜日前在政見會表示「塭仔圳沒人抗爭」，引發爭議。新北市塭仔圳「新莊泰山合法房屋自救會」今天向民進黨團陳情，並表示，他們不是占用國有土地，都是合法建地，本來被排除在重劃區，現在被納入細部計畫。

他們表示，在排除重劃後卻被訂很低的建蔽率50%及容積率115%，根本是假排除真徵收。民進黨團承諾會請國土署在權限上協助居民，糾正新北市政府的不作為。

合法房屋自救會連續兩天在新莊、立法院的抗爭動作，塭仔圳地主權益促進會也透過新北市政府協助，透過自拍影片方式發聲。

促進會成員表示，重劃時，他們的土地要捐出來當做公共設施，那這些所謂要排除的人沒有要參與重劃，也就沒有捐所謂的公共設施分攤的土地，現在卻又抗爭要求容積率要提高，又說什麼不公不義。

促進會成員表示，自救會的人沒有捐土地，就要享受這些公共設施，包括這些公園綠地、道路，世界上哪有這種不公平的事情，這對願意參與重劃的大多數地主是有失公允的，這個世界應要有些公平正義。

新北市政府城鄉局也聲明回應，尊重自救會表達陳情意見的權利，但公平負擔原則不容挑戰，中央主導的桃園航空城、土城彈藥庫區段徵收案均有建物保留、容積折減情事，塭仔圳市地重劃非屬特例，也歡迎國土署邀集相關權利人及各縣市針對該類型案件進行討論。

城鄉局表示，合法建築排除整體開發，改採容積折減的機制，全國整體開發區案例比比皆是，基於公平負擔原則，塭仔圳地主均需共同負擔公共設施，自救會沒有負擔45%的公設但也享受公設帶來的服務，故以「第三種住宅區」容積率210%乘以0.55，給予115%的容積率，執政黨立委也應認真了解全貌、以正視聽。

塭仔圳 自救會

延伸閱讀

PLG／新北國王拚東超4強 林書豪有望重返戰線

一把大火燒掉7500萬元！新北警公開銷燬50公斤毒品 全力阻絕毒害

塭仔圳重劃遭批假排除真徵收 新北城鄉局：公平負擔不容挑戰

新泰合法房屋自救會抗爭30年 嗆侯市府傲慢可得獎

相關新聞

憂藍白合影響選情 吳沛憶偕林右昌打政績牌

國民黨北市第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平昨與柯文哲全國競總主委鄧家基合體，小雞藍白合。民進黨吳沛憶今偕內政部長...

賴品妤猛攻廖家莊園占用國有地 廖先翔出示房屋拆除照

新北市第12選區民進黨立委候選人賴品妤等人今天召開記者會，指國民黨立委候選人廖先翔家的「800坪莊園」，經國產署認定竊佔...

疑羅致政音檔中「石碇龍安聖殿」 問事熱門還得要排隊

國民黨北市立委候選人游淑慧日前公布一段疑似民進黨立委羅致政與總統蔡英文對話音檔，內容中聽到疑似羅的男聲，其中提到的「石碇...

海巡隊員倒垃圾弄丟婚戒！淡水清潔隊翻垃圾堆找回 失主免跪算盤

婚戒是婚姻的見證，淡水有一名海巡隊隊員整理隊上垃圾時，不慎把結婚金戒連同垃圾一起丟到垃圾車，嚇得向淡水清潔隊求助，清潔隊...

投票日週六登場 盧秀燕呼籲：珍惜民主、踴躍投票

2024選舉投票週六登場，台中市長盧秀燕今早主持市政會議，提醒市民，投票時間為當天早上8時至下午4時，提醒民眾攜帶身分證...

合體林家興、羅廷瑋「吃播」 朱立倫：放下小我以大局為重

國民黨主席朱立倫今日中午與黨籍立委候選人林家興、羅廷瑋合體吃播，朱立倫逐一品嘗後，他說，今天每一樣美食他都很喜歡，美方芋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。