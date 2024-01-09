選前衝刺請出「這張王牌」 吳思瑤獲讚CP值最高立委

選舉倒數不到一周，民進黨北市立委候選人吳思瑤今邀請好姊妹文化部前部長鄭麗君相挺，也是鄭在這次選舉首次站路口輔選，不少騎士經過都向兩人揮手、比大拇指加油。鄭麗君肯定吳思瑤是認真、專業、優秀的文化立委，也對北投天母選區付出百分百，可說是CP值最高的立委。吳透露，10人律師團今一同來站台，聽到鄭麗君要來相當開心。

吳思瑤表示，她的每次選舉，鄭麗君一定不會缺席也不能缺席。她回憶2020年立委選舉最後一周且投票前一天，鄭麗君帶著很多文化人夥伴，早上7點在天母路口拜票，直呼「鄭麗君這張王牌一定是到最後一周，一定要請她出來」，兩人是好姊妹，女性從政最了解甘苦，而且最好的文化部長來挺最好的文化立委，意義非凡。

吳說，與鄭麗君在政治工作認識，不只是文化工作好戰友，私下更是好姊妹。鄭擔任文化部長時，兩人合作無間，推動重大文化治理工作，包含文化人企盼20年的文化基本法、國家語言發展法、文策院設置條例等。

鄭麗君直呼吳思瑤太謙虛，吳擔任議員就是非常亮眼的民意代表，進入國會更是公認，不只是公督盟評鑑，也是黨內、市民心中最優秀的第一名立委。她透露文化部長任內，每次到立院備詢都會皮皮挫，因為吳思瑤都是有備而來，深入質詢且提出很多文化願景，讓她聽了好感動，也感念當時兩人並肩作戰，許多文化法案、政策都有吳努力的身影。

鄭麗君大讚，吳思瑤是最認真、專業、優秀的文化立委，對北投天母選區付出也是百分百，可說是CP值最高的立委。今天是這次選戰首次站路口輔選，她說，每次選前最後一周，一定要把時間留給好姊妹吳思瑤，最後關鍵也希望大家用選票給她最大溫暖，感謝吳為台灣、北市、文化帶來滿滿正能量。