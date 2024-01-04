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招嘸公務員…林奕華今院會提調高加給等 陳建仁指示研議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
建管工務等建築與土木工程類公務員缺額嚴重，北市副市長林奕華今上午赴行政院會，向院長陳建仁爭取調高專業加給、放寬分發等相關規定。圖／引用自林奕華臉書
建管工務等建築與土木工程類公務員缺額嚴重，北市副市長林奕華今上午赴行政院會，向院長陳建仁爭取調高專業加給、放寬分發等相關規定。圖／引用自林奕華臉書

北市建管工務等局處公務員缺「公」嚴重，北市長蔣萬安日前市政會議指示人事處研議攬才留才方案。陳建仁當場指示人事總處可以來檢討。其中專業加給部分，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮也表達支持，除會研議北市府提出的方法，也會研究不同方式的加給可行性。

據了解，過去曾任北市衛工處長、台南市代理市長的行政院秘書長李孟諺今天也在院會提到，過去工程類公務員的加給獎金是常態化，不過當時因被中央糾正才變成個案處理，指示人事總處也可一併檢討，過去常態獎金可以讓同仁多加薪3千、5千元，人事總處也可一併檢討。

林奕華表示，今天她代表市長蔣萬安赴行政院會表達地方政府工程人力缺額多的困境，今天院會也針對台北市的建議花費相當多的時間討論。

人事長蘇俊榮也表示，行政院從國考錄取缺額提高到地方工程類人員不足額分發，都看到此一問題的嚴重性，人事總處將著手研議各種工程類人員的留才、攬才方案。

林表示，感謝行政院願意接納台北市的意見，一同守護市民安全、一同守護國家工程品質。

北市 行政院 公務員 蔣萬安 林奕華 李孟諺 陳建仁

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