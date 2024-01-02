快訊

張誌家深圳猝逝 大陸國台辦晚間說話了

日航起火事件原因推測：飛機與航管間的溝通錯誤？

楊紫瓊剛大婚喜曬「嬰兒腳丫」 發2甜照曝新身份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北歡樂耶誕城46天落幕 市府：逾762萬人次造訪

中央社／ 新北2日電
新北歡樂耶誕城每年都吸引大批民眾湧入參觀。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城每年都吸引大批民眾湧入參觀。圖／新北觀旅局提供

「新北歡樂耶誕城」1日落幕，新北市政府今天完成統計表示，自去年11月17日開城，為期46天的活動，總計吸引超過762萬人次造訪。

新北市觀光旅遊局發布新聞稿指出，「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊與好友們為主題，營造充滿童趣甜蜜的4大燈區，運用創新裸視3D技術，打造投影範圍最廣的光雕展演秀，帶給民眾華麗震撼的感官饗宴。

觀旅局表示，「童趣嘉年華一起來同樂」與「巨星耶誕演唱會一起閃耀繽紛之夜」及「德國耶誕派對一起享受異國氛圍」等系列活動，吸引眾多海內外遊客造訪。根據統計，活動期間總計吸引超過762萬人次造訪。

觀旅局指出，感謝民眾享受歡樂溫馨的耶誕氛圍之餘，也配合遵守活動會場規範，一起營造優質的新北歡樂耶誕城。團隊未來也將繼續秉持創新與國際化的核心精神，打造充滿歡樂與溫馨氣息的新北歡樂耶誕城。

歡樂耶誕城

延伸閱讀

台南鎮北坊文化園區 感受府城老味道

逾800個宅配耶誕蛋糕走山 日本高島屋致歉扛責

2024台灣燈會在台南！「龍耀台南」為主題 預計明年元月3日亮相主燈

相關新聞

新北公布春節垃圾「這3天」停止收運 籲民眾即日起大掃除

新北市環保局今天公布春節垃圾收運規畫，呼籲民眾即日起大掃除，勿集中在過年前幾天才開始整理，讓廢棄大型家具及垃圾收運，以有...

大人小孩拿水球攻擊 貓咪左右逃竄...動保處警告最重罰75K

臉書社團日前有網友貼上一段影片顯示，一隻貓咪蜷縮在公園椅凳後方，遭狀似小孩者拿水袋攻擊，貓咪嚇的左右逃竄，一旁大人還跟小...

新北歡樂耶誕城46天落幕 市府：逾762萬人次造訪

「新北歡樂耶誕城」1日落幕，新北市政府今天完成統計表示，自去年11月17日開城，為期46天的活動，總計吸引超過762萬人...

北市錦新大樓事故頻傳 民眾捐款安裝大門感應裝置管制人流防堵

台北市「錦新大樓」墜樓事故不斷，去年更發生「3周3死」引發地方民眾關注，中山警分局增加巡邏強度，不少善心民眾近期也透過中...

新北景觀處推3處夢幻「落羽松」公園 環狀線到站步行5分鐘

每逢秋冬之際，正值落羽松轉紅的季節。新北市景觀處精選3處夢幻「落羽松」的公園景點，包含貢寮區環保公園、新莊區頭前運動公園...

去年118件申請 勞工局補助企業設置托育最高400萬

新北市勞工局鼓勵企業提供哺集乳室、托兒設施，提供最高400萬元補助，去年共計有118件申請案，最新申請1月1日已經開跑。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。