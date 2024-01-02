新北歡樂耶誕城46天落幕 市府：逾762萬人次造訪

「新北歡樂耶誕城」1日落幕，新北市政府今天完成統計表示，自去年11月17日開城，為期46天的活動，總計吸引超過762萬人次造訪。

新北市觀光旅遊局發布新聞稿指出，「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊與好友們為主題，營造充滿童趣甜蜜的4大燈區，運用創新裸視3D技術，打造投影範圍最廣的光雕展演秀，帶給民眾華麗震撼的感官饗宴。

觀旅局表示，「童趣嘉年華一起來同樂」與「巨星耶誕演唱會一起閃耀繽紛之夜」及「德國耶誕派對一起享受異國氛圍」等系列活動，吸引眾多海內外遊客造訪。根據統計，活動期間總計吸引超過762萬人次造訪。

觀旅局指出，感謝民眾享受歡樂溫馨的耶誕氛圍之餘，也配合遵守活動會場規範，一起營造優質的新北歡樂耶誕城。團隊未來也將繼續秉持創新與國際化的核心精神，打造充滿歡樂與溫馨氣息的新北歡樂耶誕城。