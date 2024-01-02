新北雙溪牡丹溪沿岸掏空搶修完工 民宅居住有保障
雙溪區牡丹里牡丹溪上游固床工，於去年卡努颱風影響，牡丹溪溪水暴漲持續沖刷河道兩側擋土牆及既有河道內之固床工，造成結構基礎下方產生掏空之狀況，影響民眾住戶安全及河道排水安全，目前已經改善完成，今(2)日區長林銚傑也到現場視察完工情況，維護民眾安全居住環境。
雙溪區區長林銚傑表示，雙溪最大溪流之一的牡丹溪從牡丹車站沿岸一百多公尺，因為每逢大雨，溪水沖刷日漸嚴重，溪流的霸堤還有民宅的基腳都有掏空的情形發生，因此向市府爭取近七百萬的經費，將牡丹溪近兩百公尺河岸兩側的掏空範圍進行整治，
區長林銚傑進一步說明，此次改善完成項目有固床工基礎掏空修復共計約一百八十公尺，河道內高莖植物、雜草修剪及河道清疏一併改善，清理完成面積計約四千五百平方公尺，將既有牡丹溪內固床工修繕，除可維護市民居住安全亦可維護河道排水順暢，河道周邊環境清理完成後，提供牡丹溪河道安全的環境。
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