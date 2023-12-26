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三寶爸蔣萬安推友善家庭企業 星展、宜得利福利令人羨慕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天上任滿一周年，難得秀出他與三寶的合照。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安昨天上任滿一周年，難得秀出他與三寶的合照。記者林俊良／攝影

為推動友善勞動城市，三寶爸的台北市長蔣萬安積極推動「友善家庭企業」政策，北市府今年「北市職場性別平等認證」特別增設「工作與家庭平衡獎」及「友善孕育措施獎」，表揚重視家庭、母性保護的企業。勞動局長高寶華表示，今年獲「工作與家庭平衡獎」的星展銀行就提出相當多員工家庭照顧福利；獲「友善孕育措施獎」的宜得利，則是友善孕媽媽企業。

勞動局科長陳明鈴表示，今年獲得「工作與家庭平衡獎」的星展(台灣)商業銀行股份有限公司，評審頒發該獎項原因是該企業員工的家庭照顧家從法定的7日提高為14日；員工若有特殊狀況，公司可給最高180天全薪病假；甚至最讓評審眼睛一亮的職場友善，是該企業員工若有未成年子女，企業保障員工在職期間若因病死亡，每月給予員工未成年子女補助金直到成年。

至於第一年「友善孕育措施獎」由宜得利家居股份有限公司獲得，該企業相當友善懷孕婦女的工作權，不僅女性員工若懷孕企業主願意協助調整班表、避免晚班，甚至可以協助調整為內勤。

高寶華表示，市長蔣萬安也對勞工政策相當重視，要將台北市打造「友善」、「安全」、「和諧」及「尊嚴」的勞動環境。因應超高齡化社會，北市府也鼓勵企業進用中高齡就業，截至今年至11月分，中高齡求職者的輔導就業人數達2萬0087人，較111年1萬3623人；友善身障就業措施也透過職前準備服務強化身障者的能力。

蔣萬安表示，北市府未來會持續強化勞動權益，透過勞動政策諮詢會機制，讓台北市勞資環境更加和諧與穩定。

蔣萬安 星展銀行 宜得利

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