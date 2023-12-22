北市虐殺事件5貓遇害 許淑華：建立動保前科犯檢索平台

北市動保處18日接獲民眾通報信義區發生虐貓案，發現5具貓屍，全案涉及故意虐待傷害動物致死行為，現由地檢署偵辦。民進黨北市松信區立委候選人許淑華今表示，除再度提高虐待殺害動物的刑責，也應賦予動保機關即時救援受虐動物的權限，並建立動保前科檢索平台，減少再犯管道。

許淑華說，目前全案已進入司法程序，會持續關切此案並提供必要的協助。事件發生後除了難過，她更在思考能多做些什麼？7年前大橘子事件後，參與了後續動保法的修訂，提高了相關罰則；今年4月的茶茶事件後，也進一步提出了3點改革方針。

許淑慧表示，第一點，再度提高虐待殺害動物的刑責。目前動保法第25條規定罰則不足以嚇阻犯罪，應該調高相應刑責 ，將虐待動物致死亡、傷殘等罪行，最重本刑調高為5年以上 ，最輕本刑提高為1年以上，斷絕易科罰金的機會，防止犯人有機會用錢來規避牢獄處罰；並配合強制沒收毛孩、交由主管機關安置救護等配套措施，確保毛孩後續的生活。

第二點，賦予動保機關即時救援受虐動物的權限。未來將努力推動制度性改革，動保處在收到虐殺通報案件後，必須於第一時間橫向將資訊轉達給警察局及社會局，比照家暴事件辦理 ，也授權警方有權前往通報位置進行緊急處置 ，扣留虐殺嫌疑人進行後續偵辦。同時也要商議提高動保機關的行政權限與研議增補警方人力，避免行政機關與警方人力不足的問題。

許淑華說，第三點，針對虐待傷害動物前科犯，我將透過建立動保前科檢索平台，減少其再犯的管道。無論是官方合法的領養管道，或是合法購買場所、施打晶片的動物醫院等，都應該能即時確認對方是否為虐殺動物的前科犯，若是，那必須依法先行終止領養或購買等程序 ，並主動通報主管機關。

同時，也要建立官方通報窗口 ，方便民眾檢舉，但同時要確保審核機制與人力，避免浮濫檢舉 傷及一般民眾權益。

許淑華表示，這次提出的3點改革方針，是經過這10多年來在動保領域奔波、努力後，彙整出的想法。務求完善，但若有能更好的地方，也請各界不吝指教。家人何其珍貴？毛孩更是我們應當珍惜的家人。