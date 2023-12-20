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台電拿耶誕城駁缺電 新北：怎能單看就證明台灣電量夠
國民黨副總統候選人趙少康昨指工廠都被要求降低用電量，民進黨掩蓋缺電事實。晚間台電表示，今年尖峰備轉容量率保持在6%以上，「趙先生的搭檔侯市長最清楚」，新北耶誕城還申請短期增加用電，新板特區和過去一樣光亮。新北市府稍早回應，不代表提供短期用電就可證明用電無虞，怎能單看歡樂耶誕城，就證明台灣電量夠不夠？
「政治歸政治、市政歸市政。」新北市副市長劉和然表示，新北市府辦理活動申請相關用電，都是按照規定來，況且台灣缺電時間是在夏季，缺電是長期問題，並非一天、兩天，請不要混為一談。
新北觀旅局長楊宗珉也說，這種臨時用電跟主要能源政策無關，怎能單看歡樂耶誕城，就去證明台灣電量夠不夠，這是兩回事，全國相關大型活動都會去申請臨時短期的增加用電，不代表提供短期用電，就可去證明政策上是用電無虞，「若光耶誕城這一點用電，就可以證明全國用電，那新北也太偉大了？」
楊宗珉表示，歡樂耶誕城就是一個短期增加用電，但大家談的是長遠的政策面、能源政策，這兩件事情不該等同比擬，還是希望政府能去正視能源政策，導引大家未來能有長治久安的能源政策，這才是最重要的。
缺電的政治攻防卻扯到新北歡樂耶誕城。台電昨晚表示，台電持續維持國家供電穩定，相較2016年5月備轉容量僅有1.64%，今年尖峰備轉容量率始終保持在6%以上，「趙先生的搭擋侯市長最清楚，新北耶誕城還來申請短期增加用電，新板特區跟過去一樣光亮，也吸引大批民眾前往。」
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