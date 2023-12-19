快訊

台積電董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探訪不一樣的台北 蔡詩萍：3年規劃100處文化小旅行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局補充，目前官網推出共36處文化點，並與台北觀傳局合作，由文化點發散到周遭的旅遊景點。記者邱書昱／攝影
文化局補充，目前官網推出共36處文化點，並與台北觀傳局合作，由文化點發散到周遭的旅遊景點。記者邱書昱／攝影

台北市文化局推出第二波「文化小旅行」名單，盤點富有歷史文化、人文故事及自然景點，記者會於文山區老字號「山芳良油」舉辦。文化局長蔡詩萍說，此次小旅行在萬華區、南港區、文山區邀請文史工作者、在地團體帶路，不只是逛街，而是融入在地生活，他預告，在市長上任3年內，會盤整推出100處台北文化點。

1978創立的「山芳良油」是文山區居民廚房必備用油，店面鐵桶裝滿了麻油、香油、茶籽油等，蔡詩萍在第二代老闆鄭博霖介紹下，旋開開關，滴出現榨的香油；他也回憶當年就讀台大時，搭著公車來政大的點滴，「街道巷弄都沒有太大的改變。」

蔡詩萍說，未來規劃的 100處文化小旅行，是要挖掘台北風貌，舊的景點，像是圓山飯店，也能以蔣故總統的密道重新包裝，而新的景點，像是政治大學新設的達賢圖書館，周邊打造文學步道，新舊並陳。

文山區文史工作者何文賢說，木柵景美是在民國57年才劃入台北市，當地保留著眷村、廟宇香火，而老店則是映照出在地生活樣貌，尤其在地不少越南料理，歷史能追溯到越戰後期，國民政府展開越南撤僑，並安置於木柵「安康社區」，隨著時間、開枝散葉到了木柵各處，將東南亞料理落地深耕。

這次小旅行之外，串接南港、萬華、文山三個行政區文史團體，負責的蚯蚓整合文化公司總監陳芳偉說，三處都是沿著河的聚落，當思考如何述說台北老故事時，發現許多文史工作者耕耘許久，透過相互連結，將旅行不是走馬看花，而是真實性的表徵，將居民們生活的樣貌傳統脈絡，讓遊客身歷其境。

文化局補充，目前官網推出共36處文化點，同時與台北觀傳局合作，由文化點發散到周遭的旅遊景點，同時，文化局在木柵自由之丘咖啡館展示「掃地器」工作坊民眾共創成果，展覽只到12月31日止，參觀即可獲得限定小禮，邀請民眾來定義屬於自己的小旅行。

1978創立的「山芳良油」。記者邱書昱／攝影
1978創立的「山芳良油」。記者邱書昱／攝影
木柵老街風貌。記者邱書昱／攝影
木柵老街風貌。記者邱書昱／攝影
第二代老闆二代老闆鄭博霖介紹自家店面。記者邱書昱／攝影
第二代老闆二代老闆鄭博霖介紹自家店面。記者邱書昱／攝影

文史工作者 文化局 蔡詩萍

延伸閱讀

跑步小品／跑到千馬是什麼境界？

泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應

北流1.9億元爭議款 議會初審同意市府墊付不提告

台北文化獎 形塑人文風景的推手

相關新聞

永和安和里前後任里長同票 新北選委會12/21抽籤選里長

新北市永和區安和里前里長鄧長安在2022年里長選舉，以2票之差輸給對手王盈芳，鄧提起當選無效之訴，台灣高等法院判定由鄧勝...

氣溫直落新北推泡湯 波蘭網紅安娜示範...創作短影片總獎金16萬元

新北市今舉辦「新北感溫祭」宣傳會，其中實體活動「新北山海湯」將辦理送出限量版品牌活動毛巾、推出泡湯優惠方案等。為宣傳新北...

被嗆「沒屁股吃瀉藥」柯粉不爽搶賴競總路權 北市警駁回：防衝突

2024總統大選將至，民眾黨總統候選人柯文哲日前搶下「選前之夜」的凱道路權引發熱議，民進黨台北市黨部主委張茂楠嗆民眾黨「...

指柯文哲大巨蛋沒堅持守法讓遠雄得逞 林洲民：歷史自有定論

民眾黨總統候選人柯文哲擔任兩任台北市長，他稱民進黨政府卡台北大巨蛋一年多。北市前都發局長林洲民今出席活動表示，當然不是，...

新北公告明年地價 新版特區一家銀行總部蟬聯15年地王

新北市地價及標準地價評議委員會於昨針對明年度公告土地現值及公告地價評議，預計於明年1月1日公告。板橋板信商銀雙子星總部大...

謝國樑帶隊參訪新北中央廚房借鏡 增聘營養師把關午餐

基隆市政府有鑑於學校營養午餐狀況頻傳，日前議會通過學校午餐自治條例，市長謝國樑今天與多名議員到新北汐止參訪中央廚房「食家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。