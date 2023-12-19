探訪不一樣的台北 蔡詩萍：3年規劃100處文化小旅行

台北市文化局推出第二波「文化小旅行」名單，盤點富有歷史文化、人文故事及自然景點，記者會於文山區老字號「山芳良油」舉辦。文化局長蔡詩萍說，此次小旅行在萬華區、南港區、文山區邀請文史工作者、在地團體帶路，不只是逛街，而是融入在地生活，他預告，在市長上任3年內，會盤整推出100處台北文化點。

1978創立的「山芳良油」是文山區居民廚房必備用油，店面鐵桶裝滿了麻油、香油、茶籽油等，蔡詩萍在第二代老闆鄭博霖介紹下，旋開開關，滴出現榨的香油；他也回憶當年就讀台大時，搭著公車來政大的點滴，「街道巷弄都沒有太大的改變。」

蔡詩萍說，未來規劃的 100處文化小旅行，是要挖掘台北風貌，舊的景點，像是圓山飯店，也能以蔣故總統的密道重新包裝，而新的景點，像是政治大學新設的達賢圖書館，周邊打造文學步道，新舊並陳。

文山區文史工作者何文賢說，木柵景美是在民國57年才劃入台北市，當地保留著眷村、廟宇香火，而老店則是映照出在地生活樣貌，尤其在地不少越南料理，歷史能追溯到越戰後期，國民政府展開越南撤僑，並安置於木柵「安康社區」，隨著時間、開枝散葉到了木柵各處，將東南亞料理落地深耕。

這次小旅行之外，串接南港、萬華、文山三個行政區文史團體，負責的蚯蚓整合文化公司總監陳芳偉說，三處都是沿著河的聚落，當思考如何述說台北老故事時，發現許多文史工作者耕耘許久，透過相互連結，將旅行不是走馬看花，而是真實性的表徵，將居民們生活的樣貌傳統脈絡，讓遊客身歷其境。

文化局補充，目前官網推出共36處文化點，同時與台北觀傳局合作，由文化點發散到周遭的旅遊景點，同時，文化局在木柵自由之丘咖啡館展示「掃地器」工作坊民眾共創成果，展覽只到12月31日止，參觀即可獲得限定小禮，邀請民眾來定義屬於自己的小旅行。