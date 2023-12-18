塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔圳反迫遷連線成員今赴新北市府陳情，提出4項訴求保障居民安全，由地政局開發工程科長彭士修簽下陳情書，承諾未來聯外道路規畫、社區排水等問題，將每月邀相關單位與居民研商，不會讓社區出現無尾巷。

塭仔圳反迫遷連線代表邱淑雯指出，美華新村、三泰路社區、輔大三角商城、磚雅厝聚落經過反迫遷連線爭取，及眾多地方團體支持才得以保留，卻發現美華新村裡的新樹路85巷被規畫成死巷，美華新村逾40戶、100多人居住，多數是年過80歲長者，救護車需求迫切，且新樹路85巷僅3米，若規畫成死巷，消防、救護車難以倒車迴轉，延誤救災、救護時間。

塭仔圳反迫遷連線提出四項訴求，包括要求不讓新樹路85巷成為死巷，新劃設一條聯外通道、通道設計須符合救災原則、後續規畫設計圖若有需求需提供給民眾、定期召開研商會議，邀請專家參與，保障社區知情權等。此外，其它保留社區居民也反映，重劃區新設道路與舊有社區道路有高低落差，憂心未來的出入與排水問題。

消防員工作權益促進會副理事長翁立思也到場聲援，他說，救護需雙向出口才能靈活運用，且救護車軸距2米，勢必無法在3米巷道迴轉只能倒車出去，尤其美華新村就在輔大醫院旁邊，卻把治療黃金時間浪費在倒車上；此外，救護出勤一般配置2人，一人開車、另一人救護，若需要倒車只能倚靠倒車顯示儀及後視鏡，影響救護時效性，也容易發生意外，過去也曾撞到路人及路邊車輛。

地政局指出，美華新村社區周邊未來將是公十一公園，重劃工程排定在2025年才會進行。市府重視市民權益，雖然美華新村已排除重劃，但重劃工程期間，市府仍會優先考量社區居民居住及進出安全。