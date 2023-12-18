快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市地政局開發工程科長彭士修代表簽下陳情書。記者劉懿萱／攝影
新北市地政局開發工程科長彭士修代表簽下陳情書。記者劉懿萱／攝影

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔圳反迫遷連線成員今赴新北市府陳情，提出4項訴求保障居民安全，由地政局開發工程科長彭士修簽下陳情書，承諾未來聯外道路規畫、社區排水等問題，將每月邀相關單位與居民研商，不會讓社區出現無尾巷。

塭仔圳反迫遷連線代表邱淑雯指出，美華新村、三泰路社區、輔大三角商城、磚雅厝聚落經過反迫遷連線爭取，及眾多地方團體支持才得以保留，卻發現美華新村裡的新樹路85巷被規畫成死巷，美華新村逾40戶、100多人居住，多數是年過80歲長者，救護車需求迫切，且新樹路85巷僅3米，若規畫成死巷，消防、救護車難以倒車迴轉，延誤救災、救護時間。

塭仔圳反迫遷連線提出四項訴求，包括要求不讓新樹路85巷成為死巷，新劃設一條聯外通道、通道設計須符合救災原則、後續規畫設計圖若有需求需提供給民眾、定期召開研商會議，邀請專家參與，保障社區知情權等。此外，其它保留社區居民也反映，重劃區新設道路與舊有社區道路有高低落差，憂心未來的出入與排水問題。

消防員工作權益促進會副理事長翁立思也到場聲援，他說，救護需雙向出口才能靈活運用，且救護車軸距2米，勢必無法在3米巷道迴轉只能倒車出去，尤其美華新村就在輔大醫院旁邊，卻把治療黃金時間浪費在倒車上；此外，救護出勤一般配置2人，一人開車、另一人救護，若需要倒車只能倚靠倒車顯示儀及後視鏡，影響救護時效性，也容易發生意外，過去也曾撞到路人及路邊車輛。

地政局指出，美華新村社區周邊未來將是公十一公園，重劃工程排定在2025年才會進行。市府重視市民權益，雖然美華新村已排除重劃，但重劃工程期間，市府仍會優先考量社區居民居住及進出安全。

地政局承諾，後續相關聯外道路規畫細節，將每月邀集各相關局處與居民開會研商、共同參與，確認方案後才會施工。社區排水及公園與社區間界面部分，也在會中詳細說明，不會讓社區出現無尾巷。

塭仔圳反迫遷連線成員今赴新北市府門口陳情。記者劉懿萱／攝影
塭仔圳反迫遷連線成員今赴新北市府門口陳情。記者劉懿萱／攝影
消防員工作權益促進會副理事長翁立思（右一）到場聲援塭仔圳反迫遷連線。記者劉懿萱／攝影
消防員工作權益促進會副理事長翁立思（右一）到場聲援塭仔圳反迫遷連線。記者劉懿萱／攝影
塭仔圳反迫遷連線代表邱淑雯率其他成員赴新北市府門口陳情。記者劉懿萱／攝影
塭仔圳反迫遷連線代表邱淑雯率其他成員赴新北市府門口陳情。記者劉懿萱／攝影

反迫遷 重劃區

延伸閱讀

綠批侯友宜塭仔圳政見 侯辦反擊：難道希望城市原地踏步

民進黨：侯友宜不蓋社宅 只願賣塭仔圳重畫區給財團

輔導舊社區設充電樁成功33處 新北市府擬成立審核平台

竹北台科大重劃區人行道破損、沉陷 公所自籌650萬改善

相關新聞

塭仔圳重劃區旁3米道路恐成死巷 反迫遷連線提4訴求

新北市新莊及泰山塭仔圳市地重劃案現正施工中，未納入重劃的美華新村居民發現，社區內新樹路85巷將成死巷，影響救災消防。塭仔...

影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規...

北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理...

土方濫倒 五股海砂屋都更 明年使照恐卡關

新北市五股區西雲路海砂屋都更案延宕2、30年，終在2019年8月動工，預計3年後完工。不料該案命運多舛，工程期間發生土方...

新北明年住宅新制 加碼好康

明年元月起，新北市城鄉局多項住宅新措施將上路，照顧老中青三代，包含青年租金補貼加碼、推長者安心居方案、育兒家庭中籤率倍增...

冷颼颼 新北啟動街友、獨老低溫關懷

冷氣團來襲，北部低溫下探13度，新北市政府啟動全區低溫關懷行動，副市長朱惕之帶隊，到街頭慰問露宿的街友。新北市列冊街友有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。