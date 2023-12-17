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迎接耶誕節到來 新北景觀處分享照顧耶誕紅小秘訣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
景觀處表示，時值新北耶誕城期間，市府也在耶誕城周邊利用耶誕紅妝點。圖／新北市景觀處提供
景觀處表示，時值新北耶誕城期間，市府也在耶誕城周邊利用耶誕紅妝點。圖／新北市景觀處提供

每逢耶誕節，最應景職務就是耶誕紅，又稱為一品紅，花期落在每年11月至12月，紅綠相間的葉片，呼應耶誕節氣氛，是不可或缺的裝飾跟應景植物盆栽，新北市景觀處提醒，不可讓耶誕紅根部浸在水中，避免因濕度過高而腐爛。

冬天應景的耶誕紅，也是12月9日的代表誕生花，常見的大紅葉片色彩，多予人熱情溫暖與活潑奔放的形象。聖誕「紅」指的是被稱為「苞葉」的葉子，而不是花瓣，真正的花是在苞葉中心的小芽狀部分，顛覆眾人對一般花葉的認知。

景觀處表示，在養護上，耶誕紅需要擺放至容易照到太陽的地方，不能過度曝曬，且應注意通風，不可放於悶熱、通風不良的地方；最後在澆水的技巧上，民眾應等到土壤乾燥後再澆水，且要徹底將土壤澆透，觀察有水從盆底滲出才是正確養護步驟，如盆栽下有水盤，亦要留意勿讓其積水，避免根部因濕度過高而腐爛。只要掌握以上幾點，就可延長耶誕紅觀賞壽命，一路從耶誕節、跨年甚至一起迎接農曆新年到來。

景觀處表示，時值新北耶誕城期間，市府也在耶誕城周邊利用耶誕紅妝點，喜愛佳節熱鬧氣氛並想感受應景節慶感的民眾，不妨來趟耶誕城走走逛逛，熱鬧溫馨的氛圍也會讓人想要去花市買盆耶誕紅等植栽布置家裡，鄰近的板橋花市就是不錯的採購地點。

聖誕「紅」指的是被稱為「苞葉」的葉子，而不是花瓣，真正的花是在苞葉中心的小芽狀部分。圖／新北市景觀處提供
聖誕「紅」指的是被稱為「苞葉」的葉子，而不是花瓣，真正的花是在苞葉中心的小芽狀部分。圖／新北市景觀處提供

耶誕節 盆栽

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