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多國使節聚新北耶誕城 快閃宣示向性別暴力說不

中央社／ 新北15日電

多國大使、代表、商會人員為響應性別友善及反暴力，今天晚上齊聚新北耶誕城，與新北市婦女團體代表一起宣示「向性別暴力說不」，並交流國際及在地性別議題與政策。

市府說，每年11月25日至12月10日是聯合國推動的橘色世界「終結性別暴力行動」。今晚邀駐台使節於性別平等基地、歡樂耶誕城，快閃倡議反暴力，響應對抗性別暴力及遏止對婦女的暴力行為。由副市長劉和然接待。

市府表示，邀以色列駐台代表游瑪雅（MayaYaron）、立陶宛駐台代表盧思融（PauliusLukauskas）、比利時台北辦事處處長馬徹（MatthieuBranders）、索馬利蘭駐台代表穆姆德（MohamedOmar Hagi Mohamoud），與新北市婦女團體代表，一同交流國際及在地性別議題。

劉和然帶領貴賓參觀今年11月成立的性平基地「性平不小室」，介紹內部規劃的性教育主題兒童遊戲場、生理用品博物館等空間。

劉和然說，響應性別友善及反暴力，不僅於耶誕城設立橘色、紫色光廊，近年也在市民廣場設置性別友善廁所、多元生理用品放送機等，展現實踐聯合國永續發展目標（SDGs）性平政策。

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