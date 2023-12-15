快訊

啪沒了！烏克蘭只高興幾小時 歐盟1.7兆金援遭「他」1人擋下

僅付約1萬團費赴陸旅遊…41名北市里長疑收招待涉反滲透法 檢調今約談

汐止江北里聖誕紅加掛燈 夜晚燈亮濃濃過節氣氛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。 圖／觀天下有線電視提供

聖誕節就快到了，走進汐止區江北里就能感受到濃濃的過節氣氛，今年里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。

在江北市民活動中心，一路從汐萬路江北橋頭一直往長江街口延伸，就連涵洞口也佈置了十幾盆，相當搶眼，聖誕節就快到了，里長這幾天也忙著佈置，包括路燈杆、大樹，就連江北里門面的高速公路邊坡，都掛上聖誕紅，讓路過民眾感受濃濃的過節氣氛。

江北里里長謝祚敏表示，感謝公所幫忙，爭取到了聖誕紅，將里內佈置聖誕節的氣氛，美侖美奐，這次集中佈置幾個點，大家都感受到聖誕節到了，而且聖誕燈也裝上去了，夜晚走在這一段很漂亮，那這些聖誕紅也很感謝志工幫忙維護澆水，不然，白天太陽一曬就會枯掉。

聖誕節 節氣 汐止

延伸閱讀

新冠病毒最新變體JN.1來襲 聖誕節病例恐增加

過一場歐陸風聖誕節：「瑪黑餐酒」推節慶新菜、宅配美食，家居門市滿載送禮靈感

結合社區妝點聖誕紅 汐止金龍里飄過節氣氛

淨化選前治安 汐止警動員擴大臨檢掃蕩不法

相關新聞

結束7天旅程！橘高校返日本喊下次見 嘆「離不開台灣」

日本京都橘高校吹奏樂部今天離台，結束7天旅程。師生一行人在出境前大喊「台灣Bye Bye！下次見！」吹奏樂部部長中島以英...

汐止江北里聖誕紅加掛燈 夜晚燈亮濃濃過節氣氛

聖誕節就快到了，走進汐止區江北里就能感受到濃濃的過節氣氛，今年里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。

汐止新住民媽媽獨養3姐弟陷困境 市議員助度難關

汐止區金龍國小一位就讀一年級的陳小妹妹，最近家裡遭逢變故，爸爸失蹤好幾天，結果找到時已經死亡，留下新住民媽媽一人要養三個孩子，最大才一年級，最小才一歲多，讓媽媽相當徬徨無助，急需要幫助，得知後今(15)日新北市議員張錦豪也找社福團體一起捐款，希望幫助他們度過難關。

康寧大學通學路肇事率高 北市交工處提出改善作法

台北市內湖區康寧大學周遭的康寧路3段75巷道路，肇事率高問題，議員、立委紛紛關注問題，北市交通管制工程處回應，若號誌桿設...

連續九年獲得特優 貢寮區防災考核成績斐然

面對劇烈氣候的威脅，更突顯災害防救工作的重要性，今年貢寮區公所在災害防救評核，獲得乙組特優的成績，這也是連九年在防災都能評選為特優，區公所全體團隊與有榮焉，區長柯建輝感謝全體同仁的協助，並有良好防災組織，強化各項防災作為，當面臨災害時，能更有效快速應變。

蔣萬安上任推都更5+2箭 議員曝海砂屋鑑定補助竟掛零

台北市長蔣萬安上任後推出台北市都更5+2箭政策，加速都更，整宅、海砂屋及耐震力不足且有明顯危害，容積獎勵最高可達100%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。