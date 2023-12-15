汐止江北里聖誕紅加掛燈 夜晚燈亮濃濃過節氣氛
聖誕節就快到了，走進汐止區江北里就能感受到濃濃的過節氣氛，今年里辦公處將一盆盆的聖誕紅布置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸，並且還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈當漂亮。
在江北市民活動中心，一路從汐萬路江北橋頭一直往長江街口延伸，就連涵洞口也佈置了十幾盆，相當搶眼，聖誕節就快到了，里長這幾天也忙著佈置，包括路燈杆、大樹，就連江北里門面的高速公路邊坡，都掛上聖誕紅，讓路過民眾感受濃濃的過節氣氛。
江北里里長謝祚敏表示，感謝公所幫忙，爭取到了聖誕紅，將里內佈置聖誕節的氣氛，美侖美奐，這次集中佈置幾個點，大家都感受到聖誕節到了，而且聖誕燈也裝上去了，夜晚走在這一段很漂亮，那這些聖誕紅也很感謝志工幫忙維護澆水，不然，白天太陽一曬就會枯掉。
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