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結合社區妝點聖誕紅 汐止金龍里飄過節氣氛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里辦公處買了好多的聖誕紅布置街頭還有公園，今年更結合社區，一起擺放聖誕紅，讓里內處處都有過節氣氛。圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里辦公處買了好多的聖誕紅布置街頭還有公園，今年更結合社區，一起擺放聖誕紅，讓里內處處都有過節氣氛。圖／觀天下有線電視提供

雖然，離聖誕節還有十幾天的時間，不過，走進汐止區金龍里卻已經能感受到過節的快樂氣氛，和往年一樣，里辦公處買了好多的聖誕紅布置街頭還有公園，今年更結合社區，一起擺放聖誕紅，讓里內處處都有過節氣氛。

在汐止區金龍公園週邊，一整排的燈杆及樹上，都掛了聖誕紅佈置，相當搶眼，聖誕節就快到了，金龍里長陳美麗買了上百盆的聖誕紅妝點里內的大街小巷。

金龍里長陳美麗表示，今年的聖誕節買了一百多盆的聖誕紅，有分大盆跟小盆，大盆的部分會請社區放在外道街道的各個角落，讓民眾走過去就發現聖誕節到了。至於小盆的部分就放會附掛在公園裡面及週邊環境。

包括巷弄、還有就是活動中心前的公園，沿途佈置聖誕紅，值得一提的是，里辦公處結合社區，一起擺放聖誕紅，當天10幾個社區陸續到活動中心領取聖誕紅，回去後擺放在大門口顯眼的地方，營造處處都有過節氣氛。

聖誕節 汐止

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