聖誕AR賞花抽獎 一年四季來「花IN台北」

台北市首度以科技賞花亮點，推出聖誕節的「城市之花AR」，在信義區四四南村能找到這棵科技聖誕樹，同時預告2024年「花IN台北」，整合1到12月、春夏秋冬，共計12檔以上的花季活動，邀請民眾賞花之餘，也能參加抽獎，有機會獲得花型擴香石級及漁夫帽。

北市工務局長黃一平說，四季賞花活動之餘，應景的「花IN台北品牌聖誕樹」，民眾只要到專屬定位地點，四四南村找到活動看板，對準地標台北101，即可在相機看見彩帶忽地拔起、飄散著品牌視覺的花瓣、懸浮於空中的聖誕樹，留下美照便能參加線上抽獎活動。

台北市府秘書長張溫德說，「花IN台北」2024年度以行銷「城市有花・四季綻放」為主軸，提供國內外遊客行程，從三層崎公園、陽明公園、竹子湖農園，再到士林官邸、花博公園新生園區、內湖樂活公園、大安森林公園，一直玩到河濱公園、貓空等地。

北市工務局公園處長藍舒凢補充，當前花展以12月秋季最大的菊花展覽於「士林官邸菊展」展開，另外，一年四季的「台北河濱花海」則是從古亭、河雙21、大佳到延平河濱公園，沿著河畔騎腳踏車悠遊美景。