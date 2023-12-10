新北歡樂耶誕城巨星演唱會 吸引爆滿人潮

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」繼昨晚熱鬧開唱，今晚仍有超強卡司表演，再度熱力引爆新北市市民廣場，吸引爆滿人潮到場觀看，在藝人及歌星輪番表演下，嗨翻全場。

新北市政府觀旅局表示，今晚主持人由Sandy吳姍儒與林莎及楊銘威搭檔主持，共有包含「宇宙人」樂團、黃玠瑋、陳威全、Karencici、小樂吳思賢、Ozone、高爾宣、李聖傑及周湯豪等人精采演出。

觀旅局表示，今晚演唱會由金曲樂團「宇宙人」揭開序幕，宇宙人一開唱便點燃現場氣氛。隨後由「冰山系創作女聲」黃玠瑋帶來新專輯主打歌曲，讓現場歌迷聽得如癡如醉。陳威全也帶來3種不同曲風的表演，魔性旋律讓人直呼洗腦，讓全場聽眾情緒沸騰。

觀旅局表示，繼巨星演唱會後，新北歡樂耶誕城下週末仍將舉辦「德國耶誕派對」活動，聚集多樣德國及歐洲的傳統甜點攤位，包括家家戶戶必備的德式麵包及糖漬水果等德國耶誕節美食，歡迎大家一起共襄盛舉。