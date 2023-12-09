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非機退2.0人行道違停不罰 挨批

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府推「機退2.0」政策，盼洗刷「行人地獄」汙名。圖／議員鍾佩玲提供
北市府推「機退2.0」政策，盼洗刷「行人地獄」汙名。圖／議員鍾佩玲提供

北市推機車退出人行道，議員指出部分未設置禁停牌面的路段，機車停上人行道，警方卻以非「機退2.0」路段不取締，連民眾檢舉機車違停已影響行人權益，甚至造成輪椅與嬰兒車通行不便，警察局仍以事證不足為由不舉發，交通局表示，影響民眾生活空間比較大的違停，警方還是會開罰，一個月內與警方研議取締標準。

議員趙怡翔說，市府停管處今年8月16日的人行道騎樓執法討論會議結論，針對未設置禁停牌面的人行道，市府是以未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微予以勸導；但對於影響行人通行的定義不清，不僅造成基層員警認定標準模糊，恐有警執法上困擾，民眾投訴求助無門，也將造成北市行人交通安全持續退化。

趙怡翔表示，機車違停在未設牌面路段執法標準不清，今年9月即開會議要求北市府停管處、警察局研擬更明確的相關規範，以及逐年改善問題的方針，以避免市府單位於執法時無法可據。如今過了3個月，北市府仍未研擬出取締標準。

北市停管處長李昆振指出，因7月起開放民眾檢舉人行道違停，檢舉爆增1.5萬件，員警負荷不了，因此對人行道有納入機退2.0會加強開罰，但沒納入的人行道，顯示機車停車空間不足才勸導，但若違停騎樓這類，影響民眾生活空間較大，民眾檢舉，警方還是會開罰。

李昆振說，議員認為針對違停情節輕重，應該有更清楚的區分，這部分會再跟警察局討論，例如直接占用人行道，或在公車站停一排，這類違停危害程度比較大，會有更明確的標準，一個月內就會提出。

人行道 違停 北市

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