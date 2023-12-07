新北耶誕演唱會舞台搭建中有粉絲漏夜卡位 市府：不影響公安

新北耶誕城巨星演唱會9日開唱，藝人今天彩排，不少粉絲3日起搭帳棚、鋪地墊卡位遭批評影響市容，且舞台仍搭建中有危險之虞。新北市府指出，在管制區外卡位不影響公安。

新北市觀光旅遊局指出，耶誕演唱會今天起展開彩排，包括藝人孫尤安、陳勢安及張震嶽等人接連到場。9日起，張震嶽及玖壹壹熱力壓軸演唱，10日由李聖傑及周湯豪壓軸，深受歌迷期待。

觀旅局表示，許多粉絲為搶占搖滾區視野，近日不畏低溫，漏夜以野餐墊、搭帳棚在市民廣場占位。今天下午部分歌手彩排時引起粉絲歡呼，台下粉絲與路過遊客也駐足聆聽。

民進黨新北市議員黃淑君、張維倩指出，耶誕城活動每年湧入大量人潮，但也帶來交通與環境亂象，有民眾批評「彷彿貼上狗皮藥膏」，且舞台仍搭建中有危險之虞，卻不見市府檢討改善；不樂見市民在賞燈或聽演唱會時推擠造成憾事，市府應妥善管理會場秩序。

國民黨市議員劉美芳表示，民眾在市民廣場打地鋪、搭帳棚影響觀瞻與市府形象，若能貼心為粉絲安排等候專區更佳，避免影響其他行人權益。

對此，新北市觀旅局長楊宗珉告訴中央社記者，3日晚間耶誕市集結束後，就有歌迷開始卡位排隊，截至今日已第4天了，但都在舞台施工管制區外，避免危險。

觀旅局呼籲演唱會當天歌迷利用大眾運輸前往會場，因應演唱會散場人潮疏運需求，台鐵於演唱會兩天都加開班次；高鐵也增加自由座車廂，民眾可上網查詢相關資訊。若選擇搭公車，可選擇顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣的公車。