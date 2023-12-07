新北耶誕城張震嶽、陳勢安彩排 歌迷搶先鋪地墊卡位

新北耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」將在本周末展開，巨星耶誕演唱會今先彩排，包括藝人孫尤安、陳勢安及張震嶽Ayal Komod等人接連到場。歌迷昨晚已在舞台前搶先鋪地墊卡位，準備欣賞偶像演唱。

觀光局表示，除今天張震嶽、陳勢安彩排，明彩排將有五堅情、郭書瑤、Ozone、玖壹壹以及南韓話題人氣女團YOUNG POSSE陸續彩排，為「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」準備。

2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」兩天表演節目，將於新北旅客臉書粉絲團及YouTube頻道等平台同步Live實況轉播。

新北市觀光局呼籲欲至現場觀看巨星耶誕演唱會的民眾，善加利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運板南線、新北捷運環狀線等步行約5分鐘即抵達新北市市民廣場。