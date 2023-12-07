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新北耶誕城張震嶽、陳勢安彩排 歌迷搶先鋪地墊卡位
新北耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」將在本周末展開，巨星耶誕演唱會今先彩排，包括藝人孫尤安、陳勢安及張震嶽Ayal Komod等人接連到場。歌迷昨晚已在舞台前搶先鋪地墊卡位，準備欣賞偶像演唱。
觀光局表示，除今天張震嶽、陳勢安彩排，明彩排將有五堅情、郭書瑤、Ozone、玖壹壹以及南韓話題人氣女團YOUNG POSSE陸續彩排，為「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」準備。
2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」兩天表演節目，將於新北旅客臉書粉絲團及YouTube頻道等平台同步Live實況轉播。
新北市觀光局呼籲欲至現場觀看巨星耶誕演唱會的民眾，善加利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運板南線、新北捷運環狀線等步行約5分鐘即抵達新北市市民廣場。
另因應演唱會散場人潮疏運需求，台鐵於活動兩日加開班次，高鐵亦增加自由座車廂配置，民眾可事先上網查詢相關資訊。若選擇搭乘公車，則可選擇顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣的公車抵達演唱會場。
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