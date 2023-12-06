新北盤點遊程推區域觀光 明年多項硬體工程將完工

隨著新北歡樂耶誕城熱鬧開城，時序也逐漸進入歲末，新北觀旅局除力拚耶誕城外，也盤點今年硬體建設及攜手北台多縣市跨區合作，明年更要推延伸「雙百年環線」及「新北大縱走」等工程。

新北市府上午舉行市政會議，觀旅局長楊宗珉以「旅遊新北 即刻啟程」為題做專題報告，指出新北從觀光三環六線和民眾分享19個旅遊主題、220條以上的遊程。

觀旅局說明，觀光品質的確保是迎接遊客的基本功，今年除有風景區的吊橋監測、保全巡視、環境清潔、設施維護等，也持續輔導旅宿業者共同打造出「優良旅館、魅力民宿」；智慧觀光方面，今年累計建置淡水、九份及烘爐地等3處即時影像，並且完成瑞三鑛業整煤廠的數位建模，提供更豐富的智慧觀光服務。

明年度將對「雙百年環線」的十三層親水公園、魚行驛站、落羽松秘境、環保公園驛站等進行環境營造，勾勒出三貂嶺、牡丹及猴硐文化聚落的魅力。此外，民眾敲碗期待從鶯歌健行至瑞芳的親山旅遊，將在「微笑山線」品牌中規畫屬於新北的親山縱走路線，打造步道主題旅遊新亮點。

楊宗珉指出，新北市政府各局處年度活動超過百場，許多建設都和觀光旅遊息息相關，新北今年還攜手北台八縣市推出多日遊行程，其中基北北桃的青春山海線及跨市健行「好市成雙」企劃，從旅人的視角跨域推廣北台灣旅遊。

楊宗珉表示，新北在疫後也邁向國際，跨縣市合作多年的淡蘭古道今年與日本宮城縣偶來步道締結友誼步道，同時與基隆港務公司共同駐點宣傳新北市旅遊資訊，爭取大型國際郵輪停靠。

觀旅局補充，新北歡樂耶誕城今年推出多達58個以上的裝置藝術及19場以上活動，9日、10日年度壓軸的「巨星耶誕演唱會」邀請金鐘主持人Sandy吳姍儒，共18組豪華卡司輪番上陣。