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招呼站變休息站 小黃拒載惹怨

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
招呼站內有逾10輛計程車，停不下則停在前後紅線區。記者李定宇／攝影
招呼站內有逾10輛計程車，停不下則停在前後紅線區。記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城近來吸引大批民眾前往朝聖，不過民眾離場時前往周邊新站路計程車招呼站皆被拒載，民怒計程車不載客不該占用招呼站。交通局回應，計程車招呼站供計程車排班載客使用，拒載最高可罰1200元。

新北市歡樂耶誕城近來每晚吸引大批人潮前往，但有民眾向本報投訴表示，離場時前往附近的板橋新站路計程車招呼站準備搭車，但每輛車都拒載，認為計程車司機若要休息應該另尋適當場所，而不是將招呼站當作休息站使用。

記者日前實地前往查看，只見一字排開有10輛以上小黃停在招呼站內，停不下則停在前後紅線區，但不見警方取締違規情況。而當記者試圖搭車，只見招呼站內司機搖手示意不載客，無法順利搭車。

交通局表示，計程車招呼站是供計程車排班載客使用，另依道交處罰條例規定，計程車駕駛人任意拒載乘客處600以上，1200元以下罰鍰。如遇計程車拒載民眾可撥110檢舉。交通局也將加強稽查計程車招呼站使用情形。

計程車為何不載客，據記者觀察，司機將招呼站當成休息站，在車上睡覺、吃飯或滑手機，引發民眾抱怨。

計程車司機 歡樂耶誕城

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