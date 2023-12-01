新北耶誕城光雕換裝 市集連三天市民廣場登場

「2023新北歡樂耶誕城」11月17日登場後，今晚光雕秀換上新裝，同時「2023新北耶誕市集」也於今日起連續三天，在市民廣場盛大登場，今晚推出第二支3D光雕投影秀—「甜蜜時刻篇」，同時市民廣場集結近百家新北特色店家，推出眾多聖誕主題限定商品。

耶誕城開城至今播放的「再度閃耀篇」以裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，帶給民眾全新的感官震撼；今日首度亮相的「甜蜜時刻篇」則以精細的動畫設計，搭配投影技術，打造成氣勢磅礡的光影藝術大秀，吸引大批民眾駐足圍觀。

「甜蜜時刻篇」在輕快調皮的音樂聲中，開場雷射劃過市府大樓表面，解構出方塊及線條交錯轉動，此時出現一顆巨大彩色糖果球，由遠到近將市府大樓分解出大小不一的方塊，繽紛糖果球從天而降，讓市府大樓頓時充滿耶誕甜香氛圍。即日起，兩支主燈投影將從每天17時30分至24時輪流展演，首支光雕「再度閃耀篇」將於半點演出，而「甜蜜時刻篇」則於整點登場。

另耶誕市集擴大規模，今年以「7+1」主題假日市集連續7週週末在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集，明起至3日在市民廣場推出耶誕市集最大主場活動，同時兩日的「最大交換禮物趴」，每日將由事先線上報名的50組親子家庭參加。

2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，也將於本月9日及10日續兩天於新北市民廣場熱力開唱，建議民眾多利用大眾運輸工具參加演唱會活動。