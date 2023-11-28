施政民調六都墊底 簡舒培要求蔣萬安查前朝爛帳救民調

台北市長蔣萬安今天前往台北市議會市政總質詢，針對日前遠見雜誌民調，台北市長蔣萬安施政民調排名六都墊底，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等，並拿出「葵花寶典之清算前朝」送給台北市長蔣萬安，要蔣萬安置之死地而後生。

簡舒培表示，柯文哲上任時民調領先，是因為成立廉政委員會清查前朝五大案，包含大巨蛋、美河市、雙子星、松山文創、台北資訊園區，查的過程還叫台北市前市長郝龍斌去死一死，本來還要把馬英九移送，但因為馬英九當時是總統沒辦法移送，所以移送曾經擔任大巨蛋案甄審委員的李述德；如今柯文哲留下大量爛攤子，要求蔣萬安應徹查。