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施政民調六都墊底 簡舒培要求蔣萬安查前朝爛帳救民調

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今天前往台北市議會市政總質詢，針對日前遠見雜誌民調，台北市長蔣萬安施政民調排名六都墊底，民進黨台北市議員簡舒培（右二）質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等，並拿出「葵花寶典之清算前朝」送給台北市長蔣萬安，要蔣萬安置之死地而後生。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天前往台北市議會市政總質詢，針對日前遠見雜誌民調，台北市長蔣萬安施政民調排名六都墊底，民進黨台北市議員簡舒培（右二）質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等，並拿出「葵花寶典之清算前朝」送給台北市長蔣萬安，要蔣萬安置之死地而後生。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今天前往台北市議會市政總質詢，針對日前遠見雜誌民調，台北市長蔣萬安施政民調排名六都墊底，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等，並拿出「葵花寶典之清算前朝」送給台北市長蔣萬安，要蔣萬安置之死地而後生。

簡舒培表示，柯文哲上任時民調領先，是因為成立廉政委員會清查前朝五大案，包含大巨蛋、美河市、雙子星、松山文創、台北資訊園區，查的過程還叫台北市前市長郝龍斌去死一死，本來還要把馬英九移送，但因為馬英九當時是總統沒辦法移送，所以移送曾經擔任大巨蛋案甄審委員的李述德；如今柯文哲留下大量爛攤子，要求蔣萬安應徹查。

隨後簡舒培拿出「葵花寶典之清算前朝」送給蔣萬安，要求蔣萬安把前朝該負的責任釐清，在2個月內調查並公布在廉政委員會網站，蔣萬安承諾會請相關局處把案子釐清。

台北市長蔣萬安（右四）今天前往台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等要求蔣萬安徹查，蔣萬安承諾會請相關局處把案子釐清。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右四）今天前往台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等要求蔣萬安徹查，蔣萬安承諾會請相關局處把案子釐清。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天前往台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等要求蔣萬安徹查，跟「前朝爛帳」相關的局處首長也一起上台備詢。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天前往台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培質詢時，列舉「柯文哲留下的爛帳」，包含虧空教育基金、北藝2.3億工程爭議款、北流1.9億工程爭議款、雙城論壇呆帳等要求蔣萬安徹查，跟「前朝爛帳」相關的局處首長也一起上台備詢。記者胡經周／攝影

蔣萬安 馬英九

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