65歲以上長者易染肺炎 新北開打公費肺炎鏈球菌疫苗

65歲以上長者是侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要好發對象，引起敗血症、肺炎、腦膜炎等疾病，嚴重甚至可能致死。為預防肺炎感染，疾管署今年起擴大65歲以上長者接種13價肺炎鏈球菌。設籍新北市長者今起可至各區衛生所或合約醫院診所接種。

原先71歲以上長者才可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），疾管署宣布今年10月2日起，分3階段擴大至65歲以上民眾施打，且除PPV23疫苗公費外，更新增1劑13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），提供更完整的預防效果及保護力。

新北衛生局指出，65歲以上長者除流感併發症死亡率高，也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）主要好發對象，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等疾病，嚴重時甚至可能致死。新北從2019年起自編預算加碼，將PPV23照護擴大至65歲以上及55歲以上原住民免費接種，現在中央也擴大並加入PCV13。

由於65歲以上長者曾經公費、自費接種過不同型別的肺炎鏈球菌疫苗，衛生局公布公費肺炎鏈球菌接種期程。第一階段從10月2日起，曾接種過PCV13或PCV15（15價結合型肺炎鏈球菌疫苗），間隔至少1年者，可公費接種1劑PPV23；第二階段從11月27日起，接種對象為從未曾接種過PCV13、PCV15及PPV23者，可公費接種1劑PCV13，間隔至少1年後，再公費接種1劑PPV23；第三階段從12月25日起，為曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。