聽新聞
test
0:00 / 0:00
65歲以上長者易染肺炎 新北開打公費肺炎鏈球菌疫苗
65歲以上長者是侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要好發對象，引起敗血症、肺炎、腦膜炎等疾病，嚴重甚至可能致死。為預防肺炎感染，疾管署今年起擴大65歲以上長者接種13價肺炎鏈球菌。設籍新北市長者今起可至各區衛生所或合約醫院診所接種。
原先71歲以上長者才可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），疾管署宣布今年10月2日起，分3階段擴大至65歲以上民眾施打，且除PPV23疫苗公費外，更新增1劑13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），提供更完整的預防效果及保護力。
新北衛生局指出，65歲以上長者除流感併發症死亡率高，也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）主要好發對象，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等疾病，嚴重時甚至可能致死。新北從2019年起自編預算加碼，將PPV23照護擴大至65歲以上及55歲以上原住民免費接種，現在中央也擴大並加入PCV13。
由於65歲以上長者曾經公費、自費接種過不同型別的肺炎鏈球菌疫苗，衛生局公布公費肺炎鏈球菌接種期程。第一階段從10月2日起，曾接種過PCV13或PCV15（15價結合型肺炎鏈球菌疫苗），間隔至少1年者，可公費接種1劑PPV23；第二階段從11月27日起，接種對象為從未曾接種過PCV13、PCV15及PPV23者，可公費接種1劑PCV13，間隔至少1年後，再公費接種1劑PPV23；第三階段從12月25日起，為曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。
新北市衛生局長陳潤秋呼籲，肺炎鏈球菌疫苗一年四季均可施打，符合65歲以上民眾(民國47年(含)以前出生)，依公布階段攜帶身分證及健保卡，至各區衛生所或合約醫院診所接種；設籍新北市55至64歲原住民也可施打PPV23。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言