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居民怨耶誕城交通夢魘 新北：實施交管與分流

中央社／ 新北24日電
新北歡樂耶誕城開城，湧入大批人潮前往，周邊實施交通管制。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影
新北歡樂耶誕城開城，湧入大批人潮前往，周邊實施交通管制。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影

新北歡樂耶誕城期間，板橋居民抱怨塞車，飽受交通打結夢魘；除假日外，也憂心忡忡巨星演唱會的人潮。市府今天說，活動期間階段性交通管制，假日監控車流，呼籲搭大眾運輸

副市長劉和然今天在記者會表示，耶誕城17日揭幕以來，已有110萬人到訪。受矚目的巨星演唱會將於12月9日及10日舉辦。市府統計，去年演唱會有4.6萬人參與，出動570名警力維安。

板橋區林姓居民表示，每年飽受塞車困擾，從假日前的週五晚上開始，外地湧入賞燈、看光雕的車流，塞爆縣民大道與周邊民生路、萬板路，甚至延伸至台64快速道路。

塞車問題在網路引起討論，網友在臉書（Facebook）以聖經「板橋福音」反諷，Kuso發文稱「凡進耶誕城的人，都不許進入板橋人的居所，因為他們的罪是降禍給板橋人的。在車陣中，他們必向板橋人哭號，而板橋人必不垂聽，因為車陣也是他們的」。

貼文引起網友朝聖貼文回應，「凡進耶誕城者，必承擔自己之重擔。若不藉著捷運，沒有人能到耶誕城去」。通勤族黃小姐告訴記者，匯集高鐵、台鐵、捷運的板橋車站，每晚更是擠滿人。

公車總站所在的新府路與縣民大道口，今晚開始湧現人潮。在大遠百工作的陳姓民眾告訴中央社記者，他住板橋，平常搭公車就很困難，耶誕城期間等公車更是夢魘，乾脆走路上班。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，主要是車潮從縣民大道左轉新站路，欲駛進市民廣場地下停車場，周邊停車場一位難求造成回堵。

林昭賢說，已實施交通管制、調整行車動線。耶誕城周邊的路口，調整延長「行人保護時相」的號誌運作時間，增加行人號誌秒數。假日期間開設「交通戰情室」，監控人流與車流隨時應變，由員警及義交疏導交通。

交通局呼籲民眾多搭乘火車、捷運、公車等大眾運輸工具，捷運環狀線還有耶誕城主題列車，與特別的進站音樂及刷卡機音效。

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