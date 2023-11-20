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三重圖書館用地協商破裂 新北教育局：已提訴訟

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市立圖書館三重分館使用近半世紀，文化局預計投入30億打造未來新世代圖書館，卻發現67年前向地主購地未辦過戶。圖／新北文化局提供
新北市立圖書館三重分館使用近半世紀，文化局預計投入30億打造未來新世代圖書館，卻發現67年前向地主購地未辦過戶。圖／新北文化局提供

新北市長侯友宜宣布投入30億元原址重建新北市立圖書館三重分館，成為大漢溪以北的指標文化中心，但土地卻因50年代三重鎮公所向地主購地後，沒有辦過戶，市府協調25地主，已取得24人同意移轉，但有1名地主希望市府能再次徵收，新北教育局與地主協商未達共識，日前已向法院提告。地方民代指出，訴訟曠日費事，建議直接分割土地，爭議位置先擱置，其他地方先蓋，否則等判決確定，不知要等到何年何月。

新北市長侯友宜去年前往新北市立圖書館三重分館視察指出，溪南地區的板橋地區設有總本館，溪北地區應該要設置指標性大型圖書館必要，鎖定三重分館現址，投入30億元經費原址重建，興建地上樓地板面積6千坪，提供休閒交流中心、創新學習場域、科技影音體驗及複合式商店。

當時三重鎮公所在近70年前興建三重分館時，向25名地主購買這塊學校用地，卻因沒辦好過戶，所有權仍在地主手上，權責機關教育局2010年陸續與地主協調土地轉移事宜，卻有1名地主拒絕移轉，認為市府應該再次徵收，雙方展開協調。

文化局指出，全案已經展開圖書館前期規畫，2年內會做完設計流程，最後一名地主面積約10坪，一但取得所有權就會動工；不過教育局與地主協調到最後沒有結果，全案已進入司法階段。

教育局表示，其餘地主已經透過救濟金方式完成土地取得，有爭議的土地，因地主希望市府再次徵收，但該案已價購過，無法再徵收、價購，已經在日前向法院提起確認土地使用權訴訟，目前法院審理中。

「訴訟不知還要等多久」國民黨新北市議員王威元感嘆，當初他在議會建議，土地既然取得困難，可以分割處理，地方需求圖書館等公共空間許久不能再拖，但分割建議卻被民進黨某些議員反對，同個審查會的國民黨議員也沒有堅持，最後讓小爭議，卡住溪北地區重要建設。

民進黨新北市議員彭佳芸則說，土地取得市府要加速，否則目前預算30億元，過了一、兩年不知會飆漲到多少，地方已經等不及；她認為，目前能做的細部設計，可以先做準備，且要融入旁邊正義國小需求，提供多功能演藝廳等空間。

圖書館 新北

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